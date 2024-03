ANCHIETA | Concurso anual de poesias em escola de Iriri nesta quinta-feira (14)

today11 de março de 2024 remove_red_eye91

Com a participação de 220 estudantes, a décima edição do concurso de declamação de poesias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel de Paula Serrão, em Iriri, chegou ao seu momento final. Será nesta quinta-feira (14), a partir das 7h30, no auditório da escola, a premiação dos finalistas.

A professora Marta Freire Moreira, organizadora juntamente com o colega professor Paulo Roberto Garcia da Silva, explicou que, após as etapas de escolha dos finalistas, “46 poemas serão apresentados pelos alunos para a premiação. São peças autorais e de interpretações”, disse.

Ela contou que os alunos concorrem por categorias, para que seja mais equilibrado. Cada categoria corresponde a uma etapa da vida estudantil, do sexto ano até o nono.

“Esse concurso leva em consideração o dia 14 de março, que é o Dia da Poesia, escolhido em homenagem a Castro Alves”, relatou. “Os três melhores declamadores de cada categoria são premiados e todos os semifinalistas recebem certificado emitido pela escola”, completou.