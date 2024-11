ANCHIETA: confira o resultado do edital para ambulantes e comércio eventual

today25 de novembro de 2024 remove_red_eye170

A Prefeitura de Anchieta informa a lista dos candidatos selecionados para a primeira chamada para trabalhar no verão como ambulante nos balneários de Iriri, Castelhanos, Ubu e nas praias do Coqueiro, Marvila, Balanço e Ponta dos Castelhanos.

Os alvarás serão entregues entre 02 e 06 de dezembro. Para receber o alvará, o candidato selecionado tem de apresentar uma foto 3×4 atual. Atenção: fotos antigas em que não seja mais possível identificar o candidato atualmente não serão aceitas.

O candidato selecionado que não retirar seu alvará dentro do prazo será considerado desistente e as vagas serão preenchida na segunda chamada, a partir da lista de espera, conforme previsto no Decreto nº 6.579/2024.

A segunda chamada para preenchimento das vagas remanescentes será realizada entre os dias 10/12/2024 e 12/12/2024.

Mais informações: Fiscalização de Obras e Posturas, no Pavilhão do Empreendedor, das 09h às 12h e das 13h às 16h. Telefone: (28) 99274-6922.

Lista de Castelhanos

Lista de Iriri

Lista de Ubu

Lista de Praias do Coqueiro, Marvila, Balanço e Ponta dos Castelhanos

foto Lucas Knupp