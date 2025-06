ANCHIETA | Corrida pela artilharia no campeonato de futebol pega fogo

Esquentou a disputa pela artilharia do Campeonato Municipal São José de Anchieta de Futebol de Campo após as partidas das semifinais. Oito jogadores têm a possibilidade de sagrar-se como o maior goleador de 2025. Finalíssima será disputada nesta sexta-feira (13), às 19 horas, no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, entre Areia Movediça e Bar do Simão.

Disputados na última sexta-feira (6), os jogos das semifinais definiram os finalistas e somaram 11 gols. Um terminou em goleada: Areia Movediça 6 x 1 Atlético de Mãe-Bá. O outro foi mais equilibrado, com Recanto FC 1 x 3 Bar do Simão.

Agora, oito jogadores disputam a artilharia: Maicon Xavier (Areia Movediça, com 4 gols) está isolado na frente. Mateus Henrique (Bar do Simão) e Roberto Luiz (Bar do Simão), ambos com 3 gols; João Gabriel (Bar do Simão), Ryan Pereira (Bar do Simão), Edimar Fraga (Areia Movediça), Adriano Louzada (Areia Movediça) e Ramon de Almeida (Areia Movediça) estão embolados, com 2 gols cada um.