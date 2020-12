ANCHIETA | Educação abre processo seletivo para diversos cargos

today9 de dezembro de 2020 remove_red_eye27

A Prefeitura de Anchieta publicou editais para realizar do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em regime de designação temporária (DT). As inscrições serão realizadas por meio eletrônico no site oficial da prefeitura (www.anchieta.es.gov.br) na aba Processo Seletivo, das 8h do dia 11/12/2017 às 23h59min do dia 14/12/2017.

Há vagas para professores (educação infantil e ensino fundamental anos iniciais e finais – regular e EJA, educação especial), cuidador escolar; instrutor de música (fanfarra simples, violão, teclado, flauta doce e canto coral); biblioteconomista; auxiliar de secretaria escolar e pedagogo.

Informações: (28) 3536-3434.

Edital 006/2020 | cargos disponíveis:

– Docente I – Educação Infantil ou Ensino Fundamental Anos Iniciais – Regular e EJA;

– Docente I – Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado (AEE – Deficiência Intelectual e TGD, AEE – Libras , AEE – Deficiência Visual, orientação e mobilidade, AEE – Educação Infantil, AEE – Altas habilidades e superdotação);

Docente II – Disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental (Regular e EJA), exceto educação física que atenderá a demanda da educação básica e especial.

– Pedagogo

Edital 006/2020 | cargos disponíveis:

– Instrutor de Oficinas Esportivas: Recreação;

– Instrutor de Estudos Especiais;

– Instrutor de Educação Empreendedora;

– Profissional de Apoio Escolar – Educação Infantil;

– Profissional de Apoio Escolar – Educação Especial;

– Intérprete/tradutor de Libras

– Auxiliar de Biblioteca;

– Auxiliar de Secretaria Escolar;

– Instrutor de Música – Fanfarra Simples;

– Psicólogo;

– Fonoaudiólogo;

– Biblioteconomista;

– Assistente de Informática;

– Terapeuta Ocupacional.

CLIQUE AQUI, CONFIRA OS EDITAIS E FAÇA SUA INSCRIÇÃO