Anchieta entre as cidades que mais vacinaram durante dia de mobilização

today2 de agosto de 2022 remove_red_eye9

Anchieta aplicou 1.071 doses de diversas vacinas no mutirão ocorrido no último sábado (30). Entre os municípios com menos de 50 mil habitantes ficou em primeiro lugar, já no ranking estadual ficou entre as oito cidades que mais vacinaram nesse dia.

Durante o sábado sete Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município funcionaram no horário das 8 às 15h para atender a população. Na ocasião foram aplicadas doses de sarampo, influenza, Covid-19, tétano, entre outras, colocando a caderneta vacinal de diversos moradores em dia.

De acordo com a titular da pasta, Cristiane Feitosa, o sucesso da campanha foi devido ao empenho dos profissionais e a adesão da população. “O resultado positivo foi conquistado graças ao esforço da equipe e a adesão dos nossos moradores, que entenderam a importância da imunização contra diversas doenças.

Aderiram a campanha de multivacinação, ocorrida no sábado, 52 cidades capixabas.

Ranking doses registradas em 30/07/2022 no Espírito Santo por município

Serra – 9974 doses

Vitória – 4777 doses

Vila Velha – 4756 doses

Cariacica – 3358 doses

São Mateus – 2147 doses

Viana – 1312 doses

Cachoeiro de Itapemirim – 1243 doses

Anchieta – 1071 doses

Afonso Cláudio – 1011 doses

Vargem Alta – 576 doses

Marataízes – 367 doses

Itapemirim – 344 doses

Santa Teresa – 339 doses

Ibatiba – 323 doses

Irupi – 320 doses

João Neiva – 311 doses

Colatina – 296 doses

Baixo Guandu – 287 doses

Piúma – 283 doses

Marechal Floriano – 282 doses

Santa Maria de Jetibá – 201 doses

Mantenópolis – 190 doses

Conceição do Castelo – 186 doses

Ecoporanga – 185 doses

Vila Pavão – 171 doses

Aracruz – 150 doses

São Gabriel da Palha – 145 doses

Pinheiros – 143 doses

Alto Rio Novo – 141 doses

Alegre – 126 doses

Governador Lindenberg – 123 doses

Jerônimo Monteiro – 122 doses

Barra de São Francisco – 120 doses

Guaçuí – 115 doses

Boa Esperança – 113 doses

Sooretama – 112 doses

Muqui – 103 doses

Fundão – 98 doses

Brejetuba – 86 doses

Itaguaçu – 79 doses

São Roque do Canaã – 78 doses

Conceição da Barra – 57 doses

São Domingos do Norte – 57 doses

Águia Branca – 53 doses

Linhares – 53 doses

Mucurici – 49 doses

Apiacá – 45 doses

Iúna – 40 doses

Ponto Belo – 38 doses

Atílio Vivacqua – 26 doses

Santa Leopoldina – 22 doses

Rio Novo do Sul – 14 doses

fonte: Vacina e Confia ES, 18h