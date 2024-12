ANCHIETA | Estação de Tratamento de Água vem sendo construída em Alto Pongal

A Prefeitura de Anchieta iniciou as obras de construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do distrito de Alto Pongal, no interior do município. O objetivo é atender cerca de 800 moradores com fornecimento de água de qualidade.

A estação contará com adutora para captação de água, casa química, sistema de floculação, decantador, sistemas de filtragem, reservatório de lavagem, reservatório de água tratada e sistema booster (pressurizador). A ETA será construída em um terreno que foi desapropriado pela Prefeitura de Anchieta, com cerca de 330 m2.

“Estamos investindo para garantir que os moradores de Alto Pongal tenham água potável sem interrupção. Para essa obra já consideramos o crescimento populacional para os próximos 10 anos”, comentou o prefeito Fabrício Petri.

A Prefeitura está aplicando com recursos próprios para essa obra cerca de R$ 1,9 milhão. A empresa responsável é a Tecforte Construtora, que tem 390 dias para concluir a obra.

Outros investimentos

Na comunidade de Chapada do A a Prefeitura de Anchieta vem construindo um reservatório, uma torre de abastecimento de água. No local serão instaladas caixas de água para atender a demanda dos moradores.

Em parceria com a Cesan, vem sendo ampliado o sistema de abastecimento de água que atende as comunidades de Limeira e Jabaquara.