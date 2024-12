Anchieta ganhará nova escola de tempo integral com investimento de R$ 11 milhões

today18 de dezembro de 2024 remove_red_eye26

O município de Anchieta será beneficiado com a construção de uma nova escola, fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura de Anchieta e o Governo Federal. O investimento, estimado em cerca de R$ 11 milhões, possibilitará a edificação da unidade no bairro Cantagalo, que funcionará em regime de tempo integral.

Com a nova escola, a rede municipal de ensino ampliará o número de vagas, proporcionando maior acesso à educação de qualidade. O projeto prevê a construção de 13 salas de aula, seguindo um modelo já implantado em outras regiões do país. O edifício térreo terá capacidade para atender até 455 alunos do 1º ao 9º ano, em regime de tempo integral.

A nova unidade contará com infraestrutura moderna e completa, incluindo quadra poliesportiva, biblioteca, espaço pedagógico, pátio coberto, refeitório, playground e áreas externas, ocupando uma área total de 4.130 m².

Além disso, o projeto incorpora soluções sustentáveis, como captação e reuso de água da chuva, torneiras automáticas com sistema de pressão, válvulas de descarga com duplo acionamento, fachadas verdes com jardins verticais, pisos permeáveis e previsão de instalação de placas de energia fotovoltaica.

Para o prefeito Fabrício Petri, a construção da nova escola representa um avanço significativo para a educação no município, garantindo mais vagas e melhores condições de ensino.

Segundo informações do setor de Convênios, o município já foi contemplado com o projeto, que agora segue para a fase de licitação. A próxima etapa será a contratação da empresa responsável pela execução da obra.