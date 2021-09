Anchieta: IPTU 2021 com 15% de desconto até 30 de setembro

Até 30 de setembro é o prazo máximo para pagamento do IPTU 2021 com 15% de desconto em Anchieta. A Prefeitura de Anchieta estabeleceu novos prazos e desconto para o imposto em virtude da pandemia provocada pela Covid-19. Conforme o Decreto nº 6.115/2021, o imposto pode ser pago em cota única, com 15% de desconto, até 30 de setembro.

Mas quem preferir parcelar poderá ser feito em até quatro vezes, ou seja, em setembro, outubro, novembro e dezembro, sem desconto.

Os carnês foram entregues pelos Correios na residência dos proprietários dos imóveis. A secretaria Municipal da Fazenda informa que eles podem também ser resgatados no site da prefeitura (clique aqui).

Informações: (28) 3536-1032/1470.