ANCHIETA | Moradores de Mãe-Bá se unem para realizar melhorias no bairro

A união faz a força. Uma frase clichê, mas que faz totalmente sentido na comunidade de Mãe-Bá, em Anchieta. Lá os moradores, por meio de uma associação, estão se reunindo e dedicando horas de trabalho voluntário para execução de diversas melhorias na comunidade. E os feitos têm agradado quem passa pelo local, como por exemplo, a arte feita pelos próprios moradores em um dos pontos de ônibus local.

Mãe-Bá fica a 08 km do centro de Anchieta e sedia uma lagoa de mesmo nome, sendo a segunda maior em água doce do Estado. Além da lagoa, a comunidade tem uma linda praia com formação de falésias, bem próximas à Rodovia do Sol, encantando quem passa pela região e sendo ponto para registro de belas imagens. Por isso, os moradores revolveram arregaçar as mangas para deixar esse locais ainda mais convidativos.

Segundo a presidente da Associação de Moradores de Mãe-Bá, Jose Correia, a comunidade já construiu e instalou diversas placas informativas pelos pontos turístico do bairro, realizou limpeza da lagoa e na praia, pintou calçadas e ponto de ônibus, deixando o ambiente mais harmonioso. Além disso, os voluntários construíram banquinhos na praia e próximos à lagoa e ainda um balanço gigante para registro de fotos.

“Os moradores estão empenhados em se dedicar para realizar melhorias no bairro. Vemos grande empenho por parte deles, que trocam o lazer do fim de semana por horas de trabalho voluntário dedicados à comunidade”, disse a presidente.

*Placas informativas

*Placas com boas mensagens

*Limpezas na margem da lagoa

*Limpeza no Centro de Convivência

*Podas de árvores

*Tampa buraco no asfalto

*Limpeza no terreno próximo ao Centro de Convivência

*Limpeza na praia

*Portal na entrada da praia

*Calçada na entrada do bairro

*Pintura no ponto de ônibus

*Balanços gigantes para fotos

*Lixeiras em toda comunidade

*Banquinhos na Lagoa e Praia