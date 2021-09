ANCHIETA | Morre proprietário do Hotel Pontal de Ubu Juarez Leite

today6 de setembro de 2021 remove_red_eye544

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 06 de setembro, o empresário Juarez Bezerra Leite, proprietário do Hotel Pontal de Ubu, localizado no município de Anchieta, cometeu suicídio em seu próprio estabelecimento. Ele ia completar 56 anos no dia 05 de outubro.

Muito conhecido no meio político, ele já foi vice-prefeito do saudoso Edival Petri entre 2005/2008 e também vereador.

Através de sua rede social, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, decretou luto oficial de três dias no município.

Expressamos as mais singelas condolências aos familiares e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados!!