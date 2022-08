ANCHIETA | Obras adiantadas para construção do Creas e reforma do Cras

today17 de agosto de 2022 remove_red_eye45

Em Anchieta as obras estão adiantadas para construção da sede própria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e para reforma geral do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). O investimento para as duas obras é de R$ 1,3 milhão, por meio de uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta.

O Cras, instalado no bairro Nova Esperança, foi construído em 2009 e vem recebendo considerável aumento de demandas e serviços. O valor previsto para a reforma será de R$ 300 mil. As obras contemplam o prédio administrativo e o auditório. A atual fase da obra é a reforma do auditório que vem ganhando diversas melhorias.

Já o Creas vem sendo construído ao lado do Campo Bom de Bola, também no bairro Nova Esperança. A área de construção será de 216m2. Hoje o Creas de Anchieta funciona num imóvel alugado situado na Rua Aldomário Brilhante, no bairro Justiça II.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, as obras seguem adiantadas e em breve o município contará com um espaço amplo e moderno para atender a população.

Quais os serviços oferecidos pelo Creas?

O primeiro é o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nesse serviço, adolescentes e jovens em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa, são acompanhados pela equipe técnica do Creas, a fim de construir e reconstruir seus projetos de vida, rompendo com a prática do ato infracional.

O outro serviço é o Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI). O PAEFI é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. A equipe do Creas acompanha as famílias, buscando auxiliá-las no rompimento do ciclo de violação dos direitos em seu interior, prevenindo reincidências, fortalecendo seu papel de proteção e restabelecendo a autonomia de seus membros.