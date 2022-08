ANCHIETA | Parque RDS Papagaio ganha academia popular

A Prefeitura de Anchieta instalou esta semana uma estação de academia popular no Parque RDS Papagaio, localizado no bairro Nova Esperança. O local conta com sete equipamentos em aço inox e foram doados pela Secretaria Estadual de Esportes (Sesportes). O mesmo conjunto de aparelhos também será instalado na Vila Olímpica e já foi instalado em outros quatro pontos do município.

Conforme a Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude (Sejuv), as demais academias foram instaladas ao lado do Hospital do Mepes (Porto de Cima), nos bairros Nova Anchieta e Nova Jerusalém e na comunidade de Itaperoroma Alta, no interior do município. Na Vila Olímpica será instalada nos próximos dias.

“O governo do Estado concedeu essas academias, pretendemos contemplar outras comunidades com esse serviço, a fim de oferecer mais qualidade de vida aos nossos moradores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Cada academia conta com sete aparelhos: esqui triplo, rotação vertical com dupla diagonal, pressão de pernas triplo, simulador de escada triplo, simulador de cavalgada, simulador de cavalgada triplo e peitoral com puxador.

Os equipamentos objetivam combater o sedentarismo e fornecer à população opção para melhoria do condicionamento físico e da qualidade de vida.