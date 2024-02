ANCHIETA | Perdeu algum documento? Ele pode estar na Casa do Cidadão

Quem perdeu os documentos em Anchieta deve ficar atento, pois eles podem estar guardados no setor de documentos perdidos da Casa do Cidadão, que funciona na Ouvidoria Municipal. A Casa do Cidadão está localizada no Centro da cidade. A lista ataulizada já está disponível para consulta.

Ao todo, já são mais de 100 documentos catalogados, entre Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cartão do SUS, cartões de crédito e outros.

A coordenadora da Casa do Cidadão, Cinthya Rosa, destaca que, antes de solicitar a segunda via, vale a pena conferir se o documento se encontra no local.

“A Casa do Cidadão já se tornou referência para aqueles que encontram ou perdem algum tipo de documento. Para saber se o documento está aqui, basta olhar a relação no portal da Prefeitura, ir pessoalmente até a Casa do Cidadão ou ligar para a gente”, orientou.

Para recuperar o documento, o cidadão deve ir à Casa do Cidadão de segunda a sexta-feira, das 08h às 16 horas, e apresentar qualquer outra identificação. Já para os menores de 18 anos, ele é entregue para a mãe ou pai, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.

Serviço

Recuperação de documentos na Casa do Cidadão

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08 à 16 horas, na Ouvidoria (2º pavimento)

Endereço: Casa do Cidadão – Centro – Anchieta

CONFIRA A LISTA ATUALIZADA AQUI