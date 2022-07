ANCHIETA | Fabrício Petri concede aumento de R$ 250 no tíquete alimentação dos servidores

Os servidores da Prefeitura de Anchieta terão aumento de R$ 250 no tíquete alimentação a partir do mês de agosto. A Câmara Municipal de Anchieta aprovou ontem (26) o projeto do Executivo que prevê esse reajuste. A partir de agosto os servidores efetivos irão receber R$ 750, já os comissionados e contratados, R$ 550,00. Dessa forma, o novo valor do benefício será creditado no final de agosto.

Segundo o prefeito Fabrício Petri, a receita do município está apresentando crescimento, graças a isso foi possível conceder o aumento. “Estamos virando a página, se anos atrás foi preciso reduzir e até cortar o benefício, hoje estamos aumentando. Na época foi uma atitude triste, mas necessária”, disse Petri, que aproveitou ainda para falar da valorização do funcionalismo.

“Estamos sempre ouvindo as categorias e procurando atender de acordo com a nossa realidade. Nossos servidores precisam ser ainda mais valorizados, porque, ao mesmo tempo que valorizamos o funcionalismo público, estamos investindo na qualidade dos serviços prestados à população”, disse o prefeito.