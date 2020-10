Anchieta | Prefeitura faz levantamento de obras concluídas e em execução

A Prefeitura de Anchieta fez um levantamento das obras que foram concluídas desde 2018 e outras que estão em execução. São obras importantes em vários pontos da sede e do interior do município. De acordo com o titular da Secretaria de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, os investimentos foram pensados para dar mais acessibilidade, segurança e comodidade aos moradores de Anchieta e aos turistas.

Segundo Abrantes, essas recentes conquistas se dão pelo fato da atual gestão saber gerir os recursos, investir com responsabilidade e ter pés no chão. Conforme o secretário, a Prefeitura, em 2017, sentindo drasticamente as perdas em sua receita com a paralisação da Samarco, tomou outro rumo e começou a ensinar a pescar. “A atual gestão arrumou a casa, cortou despesas e começou a trabalhar com foco no desenvolvimento”, disse.

Segundo um levantamento da atual gestão, em 2017 a Prefeitura de Anchieta criou e implantou o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, que com diversos projetos conquistou prêmios, recursos de convênios para investir na infraestrutura da cidade e no desenvolvimento econômico e social de sua gente.

E vemos que realmente vários investimentos importantes foram feitos em Anchieta. Mesmo com uma receita menor, comparada com gestões anteriores, a Prefeitura conseguiu feitos inéditos para fomentar emprego e renda na cidade. Na região, mesmo enfrentando uma crise financeira, Anchieta sempre se destacou quando o assunto era contratação de novos empregos formais. Além disso, captou diversos recursos dos governos estadual e federal – uma fato inédito no município, que antes, com a Samarco em plena operação, só dependia de recursos próprios. Também nos últimos três anos com receita própria pôde realizar diversas obras.

Conforme Abrantes, algumas obras já foram entregues, como a drenagem e pavimentação de ruas em comunidades rurais e no bairro Cantagalo, além da reforma de unidades de saúde e quadras poliesportivas. Já outras, seguem em execução e, em breve, serão entregues aos moradores, como a orla da Praia de Castelhanos, a pavimentação de ruas nos bairros Anchieta, Planalto e Nova Anchieta.

Drenagem e pavimentação de ruas na sede e no interior

Um grande número de ruas de Anchieta estão recebendo serviços de drenagem e pavimentação. Estão sendo contempladas comunidades rurais e bairros da sede. Nos bairros Nova Anchieta, Planalto e Anchieta, 29 ruas estão sendo atendidas com os serviços. Obras como essa também foram executadas nas comunidades de Simpatia, Piratininga, Alto Pongal, Itaperoroma Alta, Dois Irmãos de Olivânia, Limeira, Itaperoroma Baixa, entre outras.

Mercado Municipal de Peixes ganha reforma

Também, recentemente a Prefeitura deu ordem de serviço para o início das obras de reforma do Mercado Municipal de Peixes. As obras devem ser concluídas no final de novembro.

Reforma e manutenção em 31 escolas

Anchieta 12 escolas receberam reforma e ganharam novas mesas e cadeiras, além da instalação de ventiladores. Outras 19 unidades receberam pinturas e reparos predial. No ano passado a escola de Jabaquara foi totalmente reformada.

Já em Mãe-Bá, a Prefeitura finalizou a obra de construção da nova creche Enide Corrêa. Em Iriri, com apoio do governo do Estado, já foi concluído o novo Centro de Educação Infantil Tom & Jerry.

Revitalização de orlas

Em Anchieta três orlas estão sendo revitalizadas: Castelhanos, Praia Central e Costa Azul, em Iriri. A reurbanização dessas orlas impediu que todos os quiosques do município fossem demolidos, conforme determinação da Justiça Federal transitado e julgado em 2016. Em Castelhanos a obra é realizada mediante um convênio com o governo estadual. O local irá ganhar novos quiosques, ciclovia, calçadão, banheiros e pavimentação da avenida principal.

Já na Praia Central as obras estão possibilitanto a reconstrução do calçadão e a instalação de estação de academias, bancos, estacionamento, chuveiros, paisagismo e outras melhorias.

Em Iriri, a Praia da Costa Azul será totalmente revitalizada com construção de novos quiosques e locais para venda de água de coco, bem como diversas outras adequações para tornar o local mais atrativo e acessível.

As orlas de Parati e Inhaúma receberam melhorias no ano passado, assim como a orla beira rio da comunidade de Jabaquara.

Unidades de Saúde recebem reforma e ampliação

Oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Anchieta receberam reforma e instalação de acessibilidade. Além delas, o Pronto Atendimento Municipal também irá ganhar melhorias.

Muro de contenção em dois pontos da Praia Central

A Prefeitura de Anchieta, com apoio do governo do Estado, construiu um muro de contenção da maré na Ponta dos Castelhanos, onde, desde 2015, o mar danificou a rua e invadia residências. Hoje o local está mais bonito e seguro.

Também na Vila Samarco foi edificado um muro de contenção com a mesma engenharia. O local ainda ganhou pavimentação das ruas adjacentes, asfaltamento da avenida Beira Mar e reconstrução do calçadão. Essa obras foram realizadas com recursos próprios do município.

Parque Municipal será inaugurado em breve

Os serviços estão na reta final para concluir as obras de construção do Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio. O parque fica localizado entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança. As obras contemplaram a construção de um prédio para a gestão da RDS, com auditório com capacidade de 40 lugares, um novo viveiro de mudas, um circuito de caminhada com trilha percorrendo os 14.000 m² do parque, além de um playground e um mirante com área de convivência.

