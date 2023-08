ANCHIETA | Procon Itinerante em Alto Pongal nesta quarta, 16

O Procon de Anchieta criou o projeto Procon Itinerante, com objetivo de promover ações relativas à defesa dos consumidores nos bairros mais distantes da sede municipal. E nesta quarta, dia 16, acontece a primeira ação da iniciativa no distrito de Alto Pongal, no interior.

A visita será realizada no Centro Pastoral da igreja católica da comunidade, das 9h30 às 12h. A equipe de atendimento do órgão estará no bairro para realizar atendimentos referente às reclamações e demandas dos consumidores, prestar esclarecimentos sobre direitos básicos e trocar experiências com os servidores do Procon. É importante que os usuários compareçam com documentos pessoais e os que comprovem a compra do serviço ou produto.

O projeto, que faz parte do Programa Procuradoria Cidadã, tem como foco facilitar o acesso de consumidores que procuram orientações sobre seus direitos.

“Acredito que será mais uma maneira de aproximar o consumidor do Procon, dos seus direitos e também melhorar a relação de consumo com fornecedores. Visamos alcançar o maior número de consumidores através dessa ação”, explica a advogada Bárbara Mulinario Figueira, coordenadora do Procon municipal.

As demais visitas serão divulgadas ao longo do mês nas redes sociais do Procon. O setor fica localizado na Casa do Cidadão, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, Centro.

Os telefones de atendimento são: (28) 99256-6750 / 99272-2290 / 99272-5205 e Whatsapp: (28) 99256-6750.