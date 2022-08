ANCHIETA | Projeto PetDog ganha seu próprio veículo

Os projetos da política de bem-estar animal, desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta, está se estruturando. Recentemente o projeto PetDog ganhou um veículo próprio para atender as demandas.

O veículo vai ser utilizado para recolher animais da rua e levar para castração, além de ajudar no recolhimento das tampinhas dos pontos de doação. “Antes tínhamos a dificuldade de agendamento de um carro de carroceria para transportar os animais. Agora com um carro próprio o projeto vai fluir melhor”, disse a titular da pasta, Jéssica Martins.

O PetDog é o projeto com ações direcionadas a cães errantes (de rua), como medida de controle populacional. Com o recolhimento de tampinhas plásticas, recolhidas pela população, a iniciativa é transformada em recursos com a venda e utilizado para castração de cadelas. Até o momento foram castradas um total de 115 animais.

População pode ajudar

A população pode ajudar o projeto recolhendo as tampinhas plásticas e entregando nos pontos de coleta. A venda de tampinhas é convertida em valores, utilizados para custear os procedimentos cirúrgicos de castração e esterilização de fêmeas e machos de cães e gatos.

A população será fundamental para execução da iniciativa, já que com a venda das tampinhas será custeado o projeto. Na cidade há diversos coletores, em escolas, comércios e órgãos públicos.