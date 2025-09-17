Anchieta realiza o “Gabinete em Ação” e leva serviços às comunidades

search

today17 de setembro de 2025
A Prefeitura de Anchieta lançou um novo programa que vai aproximar ainda mais a gestão municipal dos cidadãos: o Gabinete em Ação. A iniciativa tem como objetivo levar o prefeito, secretários e equipes técnicas diretamente às comunidades, oferecendo um dia inteiro de atendimentos, serviços e escuta ativa das demandas locais.

A primeira edição será realizada na segunda-feira (22), na comunidade de Duas Barras, onde moradores terão acesso a diversos serviços, vários deles na área da saúde. E tem mais: orientações pedagógicas, dicas de segurança, atendimentos da Defesa Civil, orientações sobre a Lei Maria da Penha, além da exposição de materiais pedagógicos da rede municipal de ensino.

setor da Educação estará presente com ações de escuta ativa da comunidade escolar, esclarecimentos sobre matrículas, transporte, merenda e calendário letivo, além da apresentação de projetos da Educação Especial e do CRAEE. Também haverá exposição de materiais pedagógicos e distribuição de folders informativos.

Na área de Segurança, a Guarda Civil Municipal irá promover atividades educativas sobre trânsito e orientações voltadas à Lei Maria da Penha, além de apoiar todas as atividades do programa. Já a Defesa Civil realizará inspeções na comunidade, análises de áreas de risco e irá orientar sobre o projeto Árvores em Risco. A população também será convidada a participar do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC).

Segundo o prefeito Leonardo Português, a proposta é aproximar ainda mais a gestão municipal do dia a dia da população.

“Os trabalhos realizados no gabinete são fundamentais, mas estar junto da comunidade, ouvindo e atendendo as demandas de perto, é ainda mais importante. Esse programa é a Prefeitura chegando mais perto de cada cidadão”, destacou o prefeito.

A Secretária de Governo, Tamyris Tristão, também falou sobre o programa: “o Gabinete em Ação seguirá sendo realizado também em outras comunidades ao longo do ano, sempre com o objetivo de ampliar o acesso a serviços públicos e reforçar o compromisso da administração municipal com a participação popular e o bem-estar da população”, disse.

