Anchieta realiza o “Gabinete em Ação” e leva serviços às comunidades

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye60

A Prefeitura de Anchieta lançou um novo programa que vai aproximar ainda mais a gestão municipal dos cidadãos: o Gabinete em Ação. A iniciativa tem como objetivo levar o prefeito, secretários e equipes técnicas diretamente às comunidades, oferecendo um dia inteiro de atendimentos, serviços e escuta ativa das demandas locais.

A primeira edição será realizada na segunda-feira (22), na comunidade de Duas Barras, onde moradores terão acesso a diversos serviços, vários deles na área da saúde. E tem mais: orientações pedagógicas, dicas de segurança, atendimentos da Defesa Civil, orientações sobre a Lei Maria da Penha, além da exposição de materiais pedagógicos da rede municipal de ensino.

O setor da Educação estará presente com ações de escuta ativa da comunidade escolar, esclarecimentos sobre matrículas, transporte, merenda e calendário letivo, além da apresentação de projetos da Educação Especial e do CRAEE. Também haverá exposição de materiais pedagógicos e distribuição de folders informativos.

Na área de Segurança, a Guarda Civil Municipal irá promover atividades educativas sobre trânsito e orientações voltadas à Lei Maria da Penha, além de apoiar todas as atividades do programa. Já a Defesa Civil realizará inspeções na comunidade, análises de áreas de risco e irá orientar sobre o projeto Árvores em Risco. A população também será convidada a participar do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC).

Segundo o prefeito Leonardo Português, a proposta é aproximar ainda mais a gestão municipal do dia a dia da população.

“Os trabalhos realizados no gabinete são fundamentais, mas estar junto da comunidade, ouvindo e atendendo as demandas de perto, é ainda mais importante. Esse programa é a Prefeitura chegando mais perto de cada cidadão”, destacou o prefeito.

A Secretária de Governo, Tamyris Tristão, também falou sobre o programa: “o Gabinete em Ação seguirá sendo realizado também em outras comunidades ao longo do ano, sempre com o objetivo de ampliar o acesso a serviços públicos e reforçar o compromisso da administração municipal com a participação popular e o bem-estar da população”, disse.