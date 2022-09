ANCHIETA | Reforma do Cras na reta final no bairro Nova Esperança

today29 de setembro de 2022 remove_red_eye26

Em poucos dias os moradores de Anchieta poderão usufruir de um espaço totalmente reformado para acessar os diversos serviços oferecidos pela Secretaria da Assistência Social. É que as obras de reforma do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) estão na reta final. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, faltam poucos detalhes para concluir o serviço e entregar as melhorias à comunidade.

O Cras, instalado no bairro Nova Esperança, foi construído em 2009 e vem recebendo considerável aumento de demandas e serviços. O valor previsto para a reforma foi de R$ 300 mil. As obras contemplam o prédio administrativo e o auditório com a realização de diversas intervenções.

Sede do Creas em construção

Próximo ao Cras vem sendo construída a sede própria do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas). A área de construção é de 216m2. Hoje o Creas de Anchieta funciona num imóvel alugado situado na Rua Aldomario Brilhante, no bairro Justiça II. O investimento para as duas obras é de R$ 1,3 milhão, por meio de uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta.