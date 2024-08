ANCHIETA | Samarco planeja reabertura da segunda usina e 3 mil vagas de emprego

A Samarco está prestes a marcar um novo capítulo em sua trajetória com a reabertura de sua segunda unidade de pelotização em Anchieta, no Espírito Santo. Embora o retorno da usina da Samarco fosse inicialmente esperado para o início de 2025, a operação pode começar já em setembro ou outubro de 2024. Essa reabertura é um marco significativo para a economia local, prometendo gerar até 3 mil novas vagas de emprego, incluindo 600 posições diretas já em fase de contratação. Esta iniciativa não só reforça o compromisso da Samarco com a recuperação econômica, mas também promete um impacto positivo na vida de muitas pessoas e comunidades ao redor.

Impacto econômico da retomada da usina de Samarco

Cada usina da Samarco que volta a operar tem um impacto significativo na economia do Espírito Santo.

Segundo Durval Vieira de Freitas, consultor e CEO da DVF Consultoria, cada unidade representa cerca de 1,6% do PIB do Estado.

“Cada usina compra cerca de R$ 600 milhões a R$ 800 milhões por ano”, explicou Freitas. O impacto econômico é evidente, especialmente considerando que as quatro usinas da Samarco em Anchieta estiveram inativas entre 2015 e 2020 devido ao rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais.

A Samarco iniciou sua retomada das operações em dezembro de 2020, funcionando com 26% de sua capacidade.

Desde então, a empresa tem ampliado gradualmente sua produção, utilizando novas tecnologias e um sistema de filtragem a seco, sem disposição de rejeitos em barragens. Atualmente, a empresa opera com 30% da capacidade total.

Expansão e investimentos

Com a reabertura da segunda usina, a Samarco planeja alcançar 60% de sua capacidade produtiva.

Este avanço é um passo importante no plano de negócios da empresa, que visa atingir 100% de capacidade até 2028.

Para alcançar essa meta, a Samarco está investindo R$ 1,6 bilhão, o que permitirá ampliar a produção para aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano.

Sérgio Mileipe, diretor de Operações da Samarco, ressaltou a importância desse crescimento gradual. “Estamos seguindo com a retomada gradual conforme nosso plano de negócios e compromisso com a sociedade. Voltar a operar de forma segura e consciente é uma maneira de mostrar que estamos convergindo esforços para o desenvolvimento do Estado”, afirmou Mileipe.

Geração de vagas de emprego

A expansão da Samarco terá um impacto direto na geração de empregos. Atualmente, a empresa conta com cerca de 3.880 empregados entre diretos e contratados no Espírito Santo.

Com a retomada da segunda usina e a ampliação das operações, a Samarco prevê a criação de até 3 mil novos postos de trabalho, sendo 600 vagas diretas.

A contratação está em andamento desde 2024, com prioridade para ex-empregados da empresa.

A empresa também está focada em recrutar moradores das comunidades vizinhas e pessoas de grupos minorizados, como mulheres, pessoas com deficiência, negros (as) e LGBTI+. Este enfoque visa promover a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

Programas de capacitação e inclusão na usina de Samarco

Além da criação de vagas diretas, a Samarco está investindo em programas de capacitação para preparar a força de trabalho local.

Um exemplo é o programa de treinamento em andamento nas comunidades próximas às operações da empresa, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo.

Até o momento, cerca de 440 pessoas foram treinadas, com um investimento total de R$ 2,1 milhões.

A empresa também está investindo na contratação de estagiários e trainees como uma forma de fortalecer o desenvolvimento de novos talentos e apoiar a formação profissional na região.

A retomada da usina da Samarco representa um importante avanço para a economia do Espírito Santo e para o setor industrial da região.

Com investimentos significativos e a criação de milhares de novas vagas de emprego, a empresa está contribuindo para a recuperação econômica local e oferecendo novas oportunidades para a população.

