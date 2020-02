Anchieta: segurança e animação marcou o carnaval 2020 nas ruas e praias da cidade

today26 de fevereiro de 2020 remove_red_eye7

O carnaval de Anchieta encerrou ontem (25) após cinco dias de muita animação nos principais balneários e ruas da sede. Blocos, bandas, matinês e marchinhas animaram os foliões na sede e nas praias de Iriri, Castelhanos, Inhaúma, Ubu e Coqueiros. Turistas e comerciantes elogiaram a tranquilidade e a programação durante a maior festa popular brasileira. Esse ano a prefeitura investiu em mais apresentações de marchinhas e realização de matinês.

Conforme o secretário de Turismo, Rozineri Bernardi, a programação foi preparada para promover um carnaval família, resgatando as tradições dos blocos de rua e as marchinhas. “Além do clima familiar, o carnaval 2020 de Anchieta possibilitou uma movimentação volumosa na economia do município”, disse. Cerca de 350 mil pessoas foram esperadas para o carnaval na cidade, conforme estimativa da Secretaria de Turismo.

O balneário de Iriri como sempre foi o que mais lotou. O espaço nas areias das praias Costa Azul, Areia Preta e Namorados era disputado. A nutricionista mineira Martha Ferreira Lima, 35 anos, adorou passar o feriado em Iriri e elogiou o clima familiar da vila. “Já virou rotina vir o carnaval e outros feriados para cá com minha família. Aqui tem muita gente bonita e um clima familiar. Tem programação para todas as idades”, conta.

Quem também aprovou a folia em Anchieta foi o aposentado carioca Carlos Braga Silva, 58. Segundo ele, que passou os dias em Castelhanos, foi uma festa divertida e muito tranquila. “Venho todo carnaval para Castelhanos. Gosto da tranquilidade e dos serviços daqui”, disse, já se programando para vir nos próximos feriados.

Em Castelhanos e Ubu também houve grande movimentação de turistas e visitantes. As praias ficaram movimentadas e também houve apresentação de bandas, blocos e marchinhas.

Segundo o gerente da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira, houve um empenho muito grande entre a Guarda Civil Municipal, os Guarda Vidas, a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para manter a ordem nas praias e ruas de Anchieta. “Foi um carnaval tranquilo. Um esforço conjunto que deu resultados. Tivemos número de ocorrências inferior aos anos anteriores. As abordagens de veículos e pessoas para coibir som alto e uso de drogas foi imprescindível para promover um carnaval família como foi”, disse satisfeito com o resultado.

Para a presidente da Associação Iriri Vivo, Sirlene Ferreira, o modelo de carnaval adotado em Iriri está no caminho certo. “O modelo que construímos aqui está dando bons resultados. O carnaval 2020 foi positivo, foi seguro e muito animado”, disse.

A presidente da Associação Castelhanos em Ação, Kenia Mota, elogiou a segurança e a programação. “Foi um carnaval tranqüilo e com uma programação que agradou os moradores e turistas. A matinê foi super elogiada e tem que se repetir todos os anos”, pontuou.

Conforme o prefeito Fabrício Petri, os investimentos com a programação do carnaval foi de qualidade para atrair muitos visitantes, agradar os moradores e movimentar a economia da cidade. “A programação foi montada para atender a todos os públicos e atrair visitantes para movimentar a economia local. Além das bandas e marchinhas tivemos investimentos também em segurança e saúde, para garantir a tranquilidade de quem optou passar o carnaval em Anchieta. Aproveito para parabenizar a nossa guarda municipal, os guarda vidas, a polícia militar e as equipes de saúde e demais servidores que se empenharam durante todos os dias”, disse.

De sábado a terça, em regime de 12 horas, das 19h às 07h, foi montado um Pronto Atendimento Itinerante em Iriri com equipe de resgate, médico e enfermeiros. Foram contratados guarda vidas para as praias e a Guarda Municipal atuou em parceria com a Polícia Militar, montando barreiras nas principais entradas da cidade e nos balneários.

Muitos blocos animaram as ruas e as principais praias. O tradicional e histórico bloco Jaraguá percorreu o centro algumas noites, levando diversão e cultura. O famoso bloco das Bichas atraiu um multidão de pessoas na sede. A bateria do Acadêmicos de Iriri acalorou os foliões em Iriri, assim como os blocos Uburro elétrico e Afrodite, em Ubu e Castelhanos.

Também houve apresentação de marchinhas e bandas nas praias do Coqueiro e Inhaúma, além da apresentação de blocos em Parati e Alto Pongal.