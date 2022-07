Anchietense concorre a prêmio nacional de gastronomia, vote aqui

Agora para chegar à final ela precisa do voto popular

O oscar da gastronomia brasileira, o Prêmio Dólmã 2022, tem três chefs capixabas na disputa nacional, entre eles, a anchietense Kênia Mota, moradora de Castelhanos. E para ela avançar na disputa precisa do voto popular.

A premiação é dividida em duas categorias: categoria estadual; que premia 01 chef por estado entre os 03 concorrentes e a categoria nacional; que premia 01 chef nacional entre os 05 concorrentes. No Estado, além de Kênia, também estão na disputa os chefs Hamilton Martins do Amaral e Antônio Abikahir.

Kênia foi escolhida para concorrer ao prêmio durante o evento Enchefs, devido ao preparo do prato Moqueca de Baicú salgado com banana da terra e pirão. “Estou feliz em participar e representar nosso Espírito Santo com um prato genuinamente capixaba”, disse a chef, que tem uma famosa moquecaria no balneário de Castelhanos, litoral de Anchieta.

A final do Prêmio Dólmã está previsto para agosto, em Macapá, capital do Amapá.

CLIQUE AQUI E VOTE NA KÊNIA:

https://pt.surveymonkey.com/r/votacaointernautaschefsestaduais2022