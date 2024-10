Antigo fórum de Anchieta virou delegacia e central de videomonitoramento

O antigo prédio que abrigava o fórum de Anchieta, no Centro da cidade, agora é a sede da Delegacia da Polícia Civil e a sala da central de videomonitoramento da Guarda Civil Municipal. Obras de reforma aconteceram no espaço para melhorias e adequação.

A Prefeitura de Anchieta executou as obras necessárias, como manutenção e adequação da rede elétrica, hidrossanitária e manutenção da cobertura da edificação. Foram feitas adequações nas portas de entrada e balcões para acessibilidade.

Também foram realizadas melhorias nas salas para uso da Polícia Civil e Guarda Municipal, além de serviços de manutenção de todo o revestimento das paredes internas e externas, manutenção do revestimento do piso da área interna e tratamento das ferragens das grades das esquadrias.



“Identificamos que aquele prédio, sem uso no Centro da cidade, poderia ser transformado em uma espaço para serviços de segurança. Conseguimos celebrar o convênio, ele foi transformado para sediar esses importantes setores, bem acessível e visível no Centro de nossa Anchieta”, explicou o prefeito Fabrício Petri.

A novidade foi possível mediante a celebração de um convênio entre a Prefeitura de Anchieta, Tribunal de Justiça e Delegacia de Polícia Civil. O investimento para isso foi de cerca de R$ 295 mil, com recursos do próprio município.

