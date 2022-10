Anuário IEL: maiores empresas do ES somam receita de R$ 167 bilhões

A indústria representa 59% do montante das 200 maiores, com Receita Operacional Líquida de R$ 99 bi

O Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Estado do Espírito Santo chega em 2022 ao seu 26º ano apresentando o maior número de balanços com demonstrações contábeis de todas as edições, ultrapassando os R$ 167 bilhões em 2021 – aumento de quase 64% em relação ao ano anterior.

“A indústria capixaba tem passado por um importante processo de transformação e contribuído para o Estado diversificar a sua economia e agregar valor ao que produz. E os dados trazidos nesta 26ª edição do Anuário IEL trazem esse resultado. Acreditamos na indústria como farol do desenvolvimento”, afirma a presidente da Findes, Cris Samorini.

Para elaborar o ranking foi utilizado o critério da receita operacional líquida, um indicador da contribuição da empresa para a sociedade em termos de recursos gerados com a venda de produtos e serviços.

A publicação, divulgada na última quinta-feira (20) no Fórum IEL de Gestão, é uma importante fonte de registro de informações para a história do mercado capixaba. A cada ano, o IEL-ES mobiliza-se em busca de referenciais, empresas e pessoas que são convidadas a contribuir com artigos, histórias, vivências e cases enriquecedores nos seus 10 eixos temáticos.

“O Anuário é um grande direcionador estratégico para tomada de decisões para as empresas e para os negócios. Ele inova a cada edição, sendo reconhecido como uma peça fundamental para o registro da história que acontece agora, oferecendo grande contribuição para construção do desenvolvimento do Estado de amanhã”, ressalta o superintendente do IEL-ES, Alessandro de Castro.

Os dados expostos, referentes ao exercício de 2021, foram analisados a partir de informações econômico-financeiras fornecidas pelas organizações, tais como a receita operacional líquida (ROL), a receita operacional bruta, o resultado líquido do exercício, o patrimônio líquido, o número de empregados, a rentabilidade do patrimônio líquido, a liquidez corrente, entre outras.

Entre os segmentos analisados, a indústria apresentou ROL de R$ 99 bilhões, o que representa 59% do montante das 200 maiores. Em seguida, vem o comércio, com R$ 41,6 bilhões (24,8%), e serviços, com R$ 26 bilhões (15,5%). O agronegócio somou R$ 1,1 bilhão, correspondendo a 0,7% do indicador.

Quanto ao número de empresas, 98 eram do setor de serviços (49%), enquanto 50 eram da indústria (25%); 48 do comércio (24%), e quatro do agronegócio (2%). Geograficamente, a maioria das empresas estava localizada na Grande Vitória (141 empreendimentos), onde também havia maior concentração da receita, com valores extrapolando os R$ 152 bilhões (90,8% do ROL total).

Destaque para Petrobras UN-ES, reconhecida como Maior Empresa e Maior Indústria no Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo por mais um ano consecutivo; RDG como Maior Grupo Empresarial; Rhopen como Melhor Empresa e Decolores como Melhor Indústria.

Maiores e melhores em 20 setores

Para composição dos rankings setoriais, foram utilizados dados informados pelas empresas para a pesquisa “200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo”.

Os rankings são compostos pelas maiores e melhores empresas cujas atividades comuns são desenvolvidas, sendo possível que as empresas elencadas estejam ou não entre as 200 maiores. Ou seja, a participação nas tabelas independe de sua classificação no ranking geral das 200 maiores empresas, já que muitas delas não apresentam receita operacional bruta suficiente para a inclusão nessa listagem amplificada.

1º lugar:

– Agricultura e pecuária: Coopeavi.

– Água e Esgoto: Cesan.

– Alimentos e Bebidas: Frisa Frigorífico.

– Atendimento Hospitalar: Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

– Atividades Imobiliárias: DM Empreendimentos Comerciais.

– Atividades Profissionais, Técnicas e Científicas: Timenow.

– Comércio Atacadista: Comexport Trading Com. Exterior.

– Comércio Varejista: Hortifruti.

– Concessionária de Veículos: Kurumá Veículos.

– Construção: Pelicano Construções.

– Eletricidade e Gás: EDP Espírito Santo.

– Fabricação de Produtos Metálicos: Perfilados Rio Doce.

– Holdings de Instituições não Financeiras: Vitoriapar Participações.

– Manutenção, Repro e Instalação de Máquinas e Equipamentos: Espiral Engenharia.

– Mineração: Vale.

– Operadoras de Plano de Saúde: Unimed Vitória.

– Químico e Petroquímico: Heringer.

– Serviços Financeiros e Seguros: Banestes S.A.

– Tecnologia da Informação: ISH Tecnologia.

– Transporte, Armazenamento e Correio: Vix Logística.

Acesse aqui a edição digital e confira o ranking completo!

por Natália Magalhães