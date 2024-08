Ao completar 47 anos, Samarco reativa mais uma usina de pelotização em Ubu

A antecipação da operação da usina faz parte do processo de retomada gradual da empresa, que deve atingir 60% até o final do ano e 100% em 2028

Às vésperas de completar 47 anos, no dia 24 de agosto, a Samarco passa a operar com duas Usinas de Pelotização no Complexo de Ubu, no Espírito Santo. A reativação da usina conhecida como P3 é mais um passo para a consolidação do plano de negócios da empresa para alcançar 60% da sua capacidade produtiva até o final do ano, operando de forma mais segura e sustentável.

Para atingir os 60%, a Samarco está investindo R$ 1,6 bilhão. A expansão inclui ainda a construção de uma nova planta de filtragem de rejeitos e a reativação de mais um concentrador no Complexo de Germano, em Mariana e Ouro Preto (MG). Quando estiver operando com essa capacidade, a produção será ampliada para cerca de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro por ano.

A Samarco gerou cerca de 3.000 postos de trabalho no Espírito Santo e em Minas Gerais para essa ampliação da capacidade produtiva, com prioridade para a contratação de moradores das comunidades vizinhas e de grupos minorizados, como mulheres, pessoas com deficiência, negros (as) e LGBTI+. Do total, são cerca de 600 empregos diretos.

A retomada da P3 estava prevista para março de 2025, mas foi antecipada para operar com o excedente de minério da Usina de Pelotização, conhecida como P4, otimizando processos de produção. Atualmente, a empresa opera com 30% da capacidade, o equivalente a cerca de 9 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro por ano. Desde a retomada, em dezembro de 2020, até julho deste ano, foram produzidas 30,7 milhões de toneladas. A previsão é atingir os 100% até 2028.

“Reativar mais uma usina, a P3, no mês do nosso aniversário é simbólico. Esse retorno, antes do prazo previsto, representa o compromisso que temos com todos os nossos empregados e contratados e, sobretudo, o compromisso com a nossa função social nos territórios onde atuamos”, afirmou o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

Presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que a retomada da Usina de Pelotização 3 é muito importante para o estado, principalmente, na geração de tributos, empregos e oportunidades para as empresas fornecedoras da Samarco. “Temos que comemorar, pois a retomada da usina vai trazer desenvolvimento que será revertido para toda a sociedade”.

Governador Renato Casagrande e o Vice-Governador, Ricardo Ferraço, visitando as dependências da Samarco.

Neste momento, a P3 começa a operar gradativamente até atingir a sua capacidade total, que acontecerá quando o Concentrador 2, localizado no Complexo de Germano, em Minas Gerais, entrar em funcionamento até o final de 2024. Em paralelo, a Samarco segue com o aperfeiçoamento tecnológico do concentrador, medida que permitirá o aumento da produção, utilizando um sistema de filtragem e empilhamento a seco, sem disposição de rejeitos em barragens.

A usina de pelotização que está sendo reativada recebeu atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos de instrumentação e automação, e está entre as mais modernas do mundo, a exemplo da P4, até então a única das quatro usinas da Samarco em operação desde a retomada gradual da produção em dezembro de 2020.

Para o diretor de Operações, Sérgio Mileipe, o retorno da P3 é um marco que a Samarco deseja compartilhar com toda a sociedade. “Voltar a operar de forma gradual, segura e consciente de onde queremos chegar é mostrar para todas as pessoas envolvidas que estamos convergindo esforços em prol do desenvolvimento dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais”, afirmou.

