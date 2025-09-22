Após 6 anos, Câmara de Vitória aprova projeto de Gandini em defesa da sustentabilidade

today22 de setembro de 2025 remove_red_eye81

Proposta reconhece de utilidade pública o Instituto O Canal, referência em iniciativas ambientais como Amigos da Jubarte e Golfinhos do Brasil

Após seis anos de tramitação, a Câmara Municipal de Vitória aprovou, nesta segunda-feira (22), o Projeto de Lei 11/2019, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), quando ainda era vereador da capital. A proposta declara de utilidade pública o Instituto “O Canal”, criado em 2004 e referência em programas de sustentabilidade, voluntariado e conservação marinha.

O instituto desenvolve iniciativas como “Amigos da Jubarte” e “Golfinhos do Brasil”, que unem ciência cidadã, turismo responsável e educação ambiental. Com a aprovação, o projeto segue para sanção do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Para Gandini, o reconhecimento fortalece a atuação do instituto e garante mais condições de ampliar seu impacto social e ambiental. “É uma vitória da sociedade civil organizada, que há anos promove iniciativas transformadoras para Vitória e para o Espírito Santo”, destacou o parlamentar.

A proposta foi a última de Gandini no Legislativo municipal. Em 5 de fevereiro de 2019, ele assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual.

foto Wilbert Suave