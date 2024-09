Após cobrança de Gandini, Parque Costeiro vai ser aberto à população na quinta (26)

A entrega ocorrerá uma semana após o presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa ter solicitado a atenção do Ministério Público, alegando que a empresa estava descumprindo o acordo de recuperação ambiental assinado em 2017

A mineradora Vale, enfim, informou o que o cidadão de Vitória esperava ouvir desde o aniversário da cidade, no dia 8 de setembro: o Parque Costeiro, localizado na região norte da praia de Camburi, será entregue à população na próxima quinta-feira, dia 26, a partir das 8 horas.

O anúncio foi feito após o presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), ter cobrado, em uma reunião do colegiado realizada no dia 19, a abertura do local para a população.

“Não é favor! Está pronto e estão enrolando para entregar. Quero pedir a atenção do Ministério Público”, declarou o deputado, alegando que a Vale está descumprindo o acordo assinado no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado em 2017.

O parque faz parte das ações de recuperação da região norte da praia de Camburi, resultado de um TCA devido à poluição causada pela empresa no local.

“Alguns dizem que é ‘troca por um parquinho’, mas é muito mais que isso. Estamos falando de limpeza da areia, despoluição do córrego e a entrega de um importante equipamento ambiental”, afirmou.

E continuou: “Então, quero pedir a atenção do Ministério Público! Está dando até vergonha. Acho que alguém pediu para não entregar. A população está querendo receber o compromisso. Não é favor nenhum da Vale.”

No convite divulgado pela empresa, a Vale informa que, a partir desta semana, os moradores de Vitória e região poderão conhecer o Parque Costeiro. O espaço, construído e administrado pela mineradora, será aberto nesta quinta-feira (26), sem cerimônia, devido ao período eleitoral.

NATUREZA

A Vale reforça que o parque proporciona uma experiência de imersão na natureza, com foco na preservação da restinga, do manguezal e da vida marinha, reunindo conservação da biodiversidade e um novo olhar de contemplação para a praia. O local funcionará de terça a domingo, das 8h às 17h.

O Parque Costeiro abrange uma área de 17 mil metros quadrados, com trilhas ecológicas, mirante, jardim sensorial, sala multiuso, acesso à fonte de água da Biquinha e uma ponte sobre o rio Camburi, que levará a uma trilha em área de restinga em recuperação.

A obra é uma medida compensatória de recuperação ambiental, e Gandini enfatizou que continuará a fiscalizar o cumprimento do compromisso.