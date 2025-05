Após pedido de Gandini, São Pedro vai ganhar estação do Aquaviário

Durante o Gandicast, no dia 2 de maio de 2024, o deputado solicitou ao secretário Damasceno (Mobilidade) a inclusão de São Pedro na rota do Aquaviário; um ano e 4 dias depois, o governador Casagrande atendeu e anunciou a expansão do sistema

A região de São Pedro, em Vitória, vai ganhar uma estação do Sistema Aquaviário. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6) pelo governador Renato Casagrande (PSB), junto com a publicação do edital que amplia o serviço e prevê novas embarcações.

A conquista atende a um pedido feito pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) ao secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, durante a segunda edição do Gandicast, programa apresentado pelo parlamentar no YouTube, no dia 2 de maio de 2024.

“Essa é uma vitória do povo de São Pedro e das comunidades vizinhas, como Ilha das Caieiras e Vila Rubim. Quero agradecer ao governador Casagrande e ao secretário Damasceno pela sensibilidade e visão estratégica. A mobilidade precisa ser acessível, moderna e eficiente — e o Aquaviário tem tudo para transformar a vida de quem mais precisa”, destacou Gandini.

Gandini contempla a baía de Vitória: deputado cobrou expansão do Aquaviário para a região de São Pedro.

No Gandicast, Damasceno havia dito que o governo avaliava com atenção a proposta de levar o Aquaviário para a região da Grande São Pedro, mas que seria necessário ampliar a frota e realizar ajustes operacionais. “É mais complexo, mas não está descartado!”, declarou.

Um ano e quatro dias depois, a resposta veio com a confirmação da nova estação e o compromisso de ampliação do sistema.

Com a futura estação de São Pedro, a expectativa é beneficiar milhares de moradores da região, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando as possibilidades de conexão com outras áreas da Grande Vitória.

A expansão do Aquaviário inclui oito novas embarcações, todas equipadas com ar-condicionado, Wi-Fi, bicicletário, banheiros e acessibilidade. Até julho, será lançada a licitação para a construção de duas novas estações: uma na Praça Pio XII, no Centro de Vitória, e outra no local do antigo Terminal Dom Bosco. Atualmente, o sistema conta com três estações em funcionamento e uma quarta, na Rodoviária de Vitória, em obras.

Reinaugurado em 20 de agosto de 2023, o novo Sistema Aquaviário recupera uma tradição da mobilidade capixaba que remonta à década de 1990. Hoje, ele contribui para integrar Vila Velha, Vitória e Cariacica, oferecendo uma alternativa rápida e confortável para deslocamentos diários e turísticos.

