Após reunião com prefeito, Seleção Brasileira de Basquete confirma treino em Guarapari

today27 de março de 2025 remove_red_eye39

Guarapari foi escolhida como sede para a preparação da Seleção Brasileira Masculina de Basquete para a Copa América (AmeriCup 2025). Entre os dias 4 e 18 de agosto, os atletas da equipe nacional estarão treinando no SESC Guarapari, visando o torneio continental, que acontecerá de 22 a 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua.

A confirmação foi feita pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) no dia 19 de março. O secretário municipal de Esportes de Guarapari, Lennon Monjardim, comemorou a escolha da cidade e ressaltou a importância do evento para o município.

“Receber a Seleção Brasileira de Basquete é um grande marco para Guarapari. Além de colocar a cidade em evidência no cenário esportivo nacional, essa iniciativa incentiva ainda mais a prática esportiva entre nossos jovens e fortalece o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento do esporte”, afirmou Monjardim.

Para debater o assunto, nesta segunda-feira (26), o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, se reuniu com o presidente da Fecaba, Rogério Machado, e com o secretário de Esportes, Lennon Monjardim, para alinhar os detalhes da chegada da Seleção Brasileira à cidade.

O evento reforça a importância do Espírito Santo no cenário do basquete nacional e coloca Guarapari como um importante polo esportivo no Brasil.

Marcelo Sousa, presidente da CBB, destacou a relevância da escolha de Guarapari e do Espírito Santo no cenário do basquete nacional. ” Levar a Seleção Brasileira para o Espírito Santo é uma grande satisfação. O estado tem uma história rica no basquete, revelando talentos como Luiz Felipe, Márcio, Anderson Varejão, Aylton e Didi. Agora, Guarapari será o palco da nossa preparação”, disse Sousa.

Rogério Machado, presidente da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), também celebrou a chegada da Seleção e destacou a evolução do basquete no estado. “Estamos muito felizes com essa novidade para o Espírito Santo. O basquete capixaba merece esse reconhecimento. A presença da Seleção comprova que o crescimento do nosso estado no cenário nacional nos últimos anos não é por acaso”, afirmou Machado.

A expectativa é que a presença da Seleção Brasileira em Guarapari sirva não apenas para a preparação para a AmeriCup, mas também como um incentivo para o desenvolvimento do basquete na região, estimulando o envolvimento de jovens talentos e o fortalecimento da prática esportiva na cidade e no estado.