Após um ano foragido, condenado chora ao ser preso em Vitória

today30 de maio de 2024 remove_red_eye42

Foragido desde abril do ano passado, um motociclista, de 30 anos, foi preso pela Guarda Civil Municipal de Vitória, na manhã desta quinta-feira (30), no Centro da Capital. O criminoso é condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ao ser preso, ele chorou copiosamente.

Com o apoio do trabalho da Gerência de Inteligência e da Central de Monitoramento da Guarda de Vitória, o condenado foi abordado na direção de uma moto, por volta das 7h30, por uma equipe do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

“Durante a abordagem, ele se recusou a passar os dados de identidade, mas como tínhamos as informações já com foto, dados e o mandado de prisão o detivemos. Ao ser comunicado que estava sendo detido, foi colocado na viatura e levado para a delegacia”, observou o inspetor Roberto Rocha.

Ao longo de todo o trajeto até a Delegacia Regional de Vitória, na Ilha de Santa Maria, o detido chorou intensamente. Contra ele, havia um mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação por tráfico de drogas expedido em abril, na cidade de São Gabriel da Palha, Noroeste do Estado. Ele foi condenado a uma pena de 10 anos em regime fechado.

A moto em que ele estava não possuía restrição. O detido está sob a responsabilidade da Polícia Civil.

Recuperação

Já no Romão, outra equipe da Guarda de Vitória recuperou um carro furtado, em menos de uma hora depois da comunicação do crime. O proprietário, um comerciante de 52 anos, registrou a ocorrência às 8h50 desta quinta-feira (30), contando que a caminhonete Strada havia sido estacionada na Rua Leonilda Carnassa, em Tabuazeiro, na noite anterior. Porém, durante a manhã, percebeu que o veículo havia sido levado por criminosos.

Logo que foi feito o registro, o veículo foi flagrado pela Central de Monitoramento circulando na Capital. A informação foi repassada para os guardas que realizavam patrulhamento. Às 9h40, uma equipe do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) chegou ao veículo, localizado no bairro Romão, também em Vitória. A caminhonete estava abandonada e foi recolhida para a delegacia.

fotos divulgação