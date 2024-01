Apresentações de teatro na programação de verão em Anchieta, confira

Durante o mês de janeiro, espetáculos do repertório do Grupo de Teatro Rerigtiba vai encantar crianças e adultos em Anchieta.

Com máscaras, bonecos e objetos, o Grupo Rerigtiba mistura técnicas teatrais com referências das artes visuais, no teatro de animação, teatro de sombras, teatro gestual e efeitos de iluminação; levando a cena histórias que encantam crianças com um universo mágico, instigante e aos adultos traz de volta a memória afetiva da infância.

Toda quinta-feira, às 19 horas, você vai poder conferir as apresentações do “Quinta Teatral”, que acontecem com entrada gratuita no Espaço Cultural Rerigtiba. (Av. Oliveira, 334, Justiça II – Anchieta, Informação: (28) 9 8811-8468 Whatsapp).

A iniciativa é uma parceria da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico com o Grupo de Teatro Rerigtiba.

Próximas atrações:

Teatro infantil

Dia 11 de janeiro

Espetáculo: Cadê Mafalda?

Sobre o espetáculo: Cadê Mafalda? é uma história sobre gentileza e aceitação, um olhar corajoso para um mundo em profundas mudanças, que nos oferece fantasia e encantamento; é uma obra esperançosa, que fala do respeito as diferenças, e a capacidade de transmutação das coisas.

Sinopse: Mafalda é uma menina esperta, confiante e um tantinho “diferente”: ela é permeável e capaz de olhar e agir na direção do outro, uma inspiração que faz “brotar” amizades inusitadas.

Direção de Márcio Nascimento.

No elenco: Danilo Curtiss, Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Operador de Luz: Murillo Pompermayer.

Operador de Som: Júlia Campos.

Produção: Telma Amaral.

Teatro adulto

Dias: 18 e 25 de janeiro

Espetáculo: JANELAS

Sobre o espetáculo: JANELAS é um jogo cênico de imaginação guiado por três máscaras que relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano.

Sinopse: Anabel, Conceição e Risoleta são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade, compartilham conosco seus modos tão singulares de fazer suas coisas. Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e testemunhamos, aos poucos, que frestas se abrem nos mostrando suas relações, segredos e apegos.

Direção e Dramaturgia: Tiche Vianna.

No elenco: Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Operador de Luz: Danilo Curtiss.

Operador de Som: Júlia Campos.

Produção: Telma Amaral.

Sobre a companhia: O Grupo Rerigtiba tem 30 anos de existência e mantem um trabalho contínuo de investigação, produção, montagens e apresentações de espetáculos nos mais diversos estilos e técnicas, sendo uma das companhias teatrais mais premiadas do Espírito Santo.