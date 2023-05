ARACRUZ | Estreia da Etapa Norte do Campeonato Estadual de Beach Soccer

A Praia de Santa Cruz, em Aracruz, está recebendo mais uma classificatória para o mais tradicional torneio de futebol de areia do Brasil. A Etapa Norte do 23º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer começou neste fim de semana, com jogos no sábado (20) e domingo (21). E já classificou para a final Aracruz e São Domingos do Norte, no masculino. Enquanto o feminino permanece indevido.

A competição é formada por quatro times em cada naipe (masculino e feminino), jogando todos contra todos na fase classificatória. Na fase final, os dois primeiros fazem a final e os últimos disputam o terceiro lugar. O vencedor da Etapa Norte se classifica para a Etapa Principal, em julho, já o segundo e terceiro disputam a repescagem.

SÁBADO

Nas estreias das equipes femininas, São Domingos do Norte venceu o Serra por 6 a 1. Os gols da equipe dominguense foram marcados por Juliana (2x), Rihanna (2x), Yandra e Emilly. A atleta Kamilly descontou para a seleção da Serra. Na outra partida do naipe, a equipe da casa venceu por 9 a 3 Colatina. Os destaques de Aracruz foram a Letícia e a Ana Lívia, que marcaram quatro e três vezes, respectivamente. Istefani e Reivane completaram o placar para a seleção vencedora. Já por Colatina, Marcela, Leomara e Josiane descontaram.

No masculino, São Domingos venceu por 3 a 0 a seleção da Serra, marcando com Matheus, Edivan e Michael (contra). Na última partida do dia, Aracruz, junto a São Domingos, também venceu nos dois naipes. Entre os homens, a vitória foi contra Linhares, por 5 a 1. Brenno (2x), Anderson, Danrley e Lucão marcaram para os aracruzenses. Linhares descontou com Sanderson.

DOMINGO

No segundo dia, mais quatro jogos fizeram parte da programação. No feminino, Serra venceu por 4 a 2 a equipe de Colatina, com destaque para a pivô Adrielly, autora de 02 gols. Michele e Maria Eduarda completaram para a Serra. A equipe do norte descontou com Marcela e Danieli.

No outro jogo feminino, um jogo que começou disputado, mas que no final, as donas da casa deslancharam e venceram bem a equipe de São Domingos. Com três gols de Letícia (fazendo sete gols em dois jogos) e um de Ana Lívia, Aracruz venceu por 4 a 1 São Domingos, que marcou com Cecília.

Aracruz também venceu sua segunda partida, pelo naipe masculino. Com uma goleada de 7 a 0, a seleção venceu Serra, com gols de Brenno (2x), Lucão (2x), Danrley, Lucas, Anderson e Douglas. Na outra partida, São Domingos venceu o Linhares por 2 a 0, já que a equipe linharense não chegou a tempo.

