Arena Verão 2023: Tatau, Flávia Mendonça e Casaca animam o final de semana em Vitória

today11 de janeiro de 2023 remove_red_eye58

Após o sucesso dos primeiros shows na Arena de Verão 2023, inaugurada no último dia 06 pela prefeitura de Vitória, a programação cultural segue a partir desta quinta-feira (12), às 21 horas, com grandes nomes do cenário musical brasileiro e regional.

A programação para este final de semana, elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), traz os cantores Tatau, Flávia Mendonça, Banda Casaca, Som de Fogueira, Amanda e Banda e Rodrigo CX.

Quem abre a programação do segundo final de semana da Arena, nesta quinta-feira (12), é a banda Som de Fogueira.

A sexta-feira (13) contará com os show de Amanda e Banda, a partir das 20 horas, e do ex-vocalista da banda Araketu, Tatau, às 22 horas.

O sábado (14) reunirá os ritmos reggae e axé, com os cantores Rodrigo CX, às 20 horas, e Flávia Mendonça, às 22 horas.

Encerrando a programação de shows da segunda semana, no domingo (15), está a Banca Casaca, ícone da música capixaba, que promete agitar, emocionar e reviver grandes momentos junto ao público, a partir das 18 horas.

O palco da Arena recebe, até o dia 29 de janeiro, vários shows com artistas e músicos que são destaque no cenário nacional.

Confira a programação completa dos shows da Arena:

Quinta-feira (12)

21h – Som de Fogueira.

Sexta-feira (13)

20h – Amanda e Banda.

22h – Tatau.

Sábado (14)

20h – Rodrigo CX.

22h – Flávia Mendonça.

Domingo (15)

18h – Banda Casaca.

Quinta-feira (19)

20h – Saulo Simonassi e Banda.

Sexta-feira (20)

20h – Fernanda Pádua.

22h – Rodrigo Balla.

Sábado (21)

20h – Graciella D’ Ferraz e Banda.

22h – Álvaro Nobre.

Domingo (22)

18h – Banda Macucos.

Quinta-feira (26)

20h – Agitus.

Sexta-feira (27)

20h – Michele Freire.

22h – Alemão do Forró.

Sábado (28)

19h – Anderson Andrade.

21h – Paulo Cesar Baruk.

Domingo (29)

19h – Artsamba.

21h – Jammil.