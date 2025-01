Arnaldinho é empossado com discurso de união e mais avanços em Vila Velha

Em uma solenidade concorrida, sob olhares atentos de um público superior a mil pessoas, o prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, tomou posse na tarde desta quarta-feira (1º), em sessão solene realizada no auditório do Centro de Convenções de Vila Velha, em Itaparica.



Presidida pelo vereador eleito Dr. Hércules Silveira, a solenidade reuniu deputados federais e estaduais, secretários municipais, autoridades do Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Exército Brasileiro, além de lideranças comunitárias, representantes do setor produtivo e outras áreas.



Durante a cerimônia, que durou aproximadamente duas horas, o vice-prefeito, Cael Linhalis, e os 21 vereadores eleitos pelo município também tomaram posse. Após o cumprimento das formalidades protocolares, o prefeito Arnaldinho foi convidado a se pronunciar.



Discurso de posse

Em seu discurso de posse, Arnaldinho Borgo mencionou que em 2021, quando foi empossado para o seu primeiro mandato, já havia um sonho em sua vida, que era a vontade de servir e de fazer mais pela cidade onde ele nasceu, cresceu e constituiu a família.



“Ali, naquele momento, eu já tinha definido dentro do meu coração que, com uma prática diária de trabalho intenso, amor e responsabilidade – alinhada a ações pontuais e assertivas – eu transformaria nossa cidade. Os desafios eram enormes e Vila Velha tinha problemas históricos. Mas apesar do pouco tempo, em quatro anos conseguimos unir a participação direta da sociedade civil e o engajamento dos cidadãos, ao poder público. E juntos promovemos esta transformação que resgatou a identidade canela-verde e nos despertou o orgulho de viver em uma cidade mais digna, inclusiva e planejada, que constrói o futuro no presente”, afirmou o prefeito.



Ele também demonstrou especial gratidão aos 193.451 eleitores que o reelegeram com o maior percentual de votos válidos em Vila Velha, nos últimos 52 anos (79,04%), e ressaltou que este resultado histórico aumenta ainda mais a sua responsabilidade.



“Não vejo isso como uma consagração, mas como um estímulo para continuar fazendo diferente. Não se trata de uma ambição pessoal e sim, de uma ambição coletiva, de impactar positivamente a sociedade e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Minha principal atribuição é cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, é preciso atitude, amor e dedicação”.



Arnaldinho falou, ainda, da importância da sinergia e do trabalho em conjunto, para a construção de uma Vila Velha cada vez melhor.



“Nossa gestão é pautada por uma escuta ativa, apurada, democrática e descentralizada. E a transformação de sucesso que promovemos na cidade só foi possível porque foi feita a várias mãos. Ao cooperarmos uns com os outros, podemos combinar nossas habilidades, conhecimentos e recursos, criando sinergia e potencializando nossos esforços para atingirmos metas mais ambiciosas e resolvermos problemas difíceis de maneira mais eficiente. É como diz o ditado: ‘Sozinhos, vamos mais rápido. Mas juntos, vamos mais longe’”.



Mesa Diretora da Câmara

Ao final da sessão solene de posse, conforme prevê a Lei Orgânica do município, os vereadores elegeram a nova mesa diretora da Câmara de Vila Velha para o biênio 2025/2026. A eleição foi homologada com chapa única e os escolhidos foram:



Presidente: Osvaldo Maturano

1º vice-presidente: Hércules Silveira

2º vice-presidente: Alex Recepute

1º Secretário: Léo Pindoba

2ª Secretária: Carol Caldeira

3º Secretário: Ademir Pontini

