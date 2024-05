Arnaldinho lidera pesquisa e pode vencer no primeiro turno em Vila Velha

Pesquisa realizada pela Futura e publicada na tarde desta quinta-feira (9), no Folha Vitória, mostra que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, tem a preferência do eleitorado canela-verde e pode vencer com folga no primeiro turno da disputa pela reeleição.

No levantamento pré-eleitoral realizado pelo instituto, Arnaldinho aparece com 64,8% das intenções de votos, quando os eleitores são estimulados a escolher uma das opções de candidatos ao posto de prefeito da cidade.

A preferência do eleitorado por Arnaldinho já aparece na resposta espontânea, onde 53,9% responderam que se o pleito fosse hoje, votariam em Arnaldinho. O prefeito de Vila Velha aparece em primeiro lugar não apenas pesquisa espontânea – aquela que reflete o voto já decidido – mas também em todos os possíveis cenários da pesquisa estimulada.

Dos 500 eleitores ouvidos entre os dias 3 e 9 de abril. O segundo colocado – Coronel Ramalho (PL) – obteve apenas 5,3% das intenções de voto na pesquisa espontânea, e apenas 12,3% de intenções de voto na estimulada. Isso comprova o que a população canela-verde já sabe: o prefeito Arnaldinho Borgo será reeleito em primeiro turno.

Por fim, no quesito “rejeição”, Arnaldinho também foi o que apresentou o menor índice: 5,2%. O percentual pode ser ainda menor, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de 4,4%. Isso comprova a sua larga aceitação popular entre os eleitores de Vila Velha. Alguns candidatos, por exemplo, chegaram a ser rejeitados por mais de 44% dos eleitores.