CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Raiar da Liberdade é celebrado em Monte Alegre

today20 de maio de 2024 remove_red_eye50

O Quilombo Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, é um dos locais onde, anualmente, é realizada a festa Raiar da Liberdade, que relembra a data de 13 de maio de 1888. Este ano não foi diferente: o Caxambu Santa Cruz, grupo anfitrião da festa, comemorou a 136ª edição do Raiar.

O grupo é comandado pela mestra Maria Laurinda Adão, e conta também com as mestras Adevalmira Adão Felipe, Neuza Gomes Ventura e Geralda Nogueira Calixto, além de diversos outros componentes, incluindo crianças e adolescentes, todos moradores do quilombo.

“Enquanto a gente tiver saúde, o Santa Cruz vai continuar com o Raiar todo ano, recebendo os convidados, formando a roda de caxambu e levando a nossa cultura para cada vez mais pessoas”, comenta Maria Laurinda.

Além da roda de caxambu, outros grupos de Patrimônio Imaterial visitantes também se apresentaram no local, como boi pintadinho, folias de reis, jongo, capoeira e charola de São Sebastião.

Desde 2000 o Raiar da Liberdade no Quilombo Monte Alegre é organizado em parceria com a Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense. Este ano, o projeto é viabilizado pelo Edital 04/2022 – Projetos de Valorização das Culturas Tradicionais do Espírito Santo, e tem a realização do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura – Secult, e o apoio do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

Para Genildo Coelho Hautequestt Filho, gestor de projetos da Associação, “a perpetuação do Raiar traz muitos benefícios sociais, culturais e econômicos para o Quilombo. Agora um outro passo fundamental para Monte Alegre seria o reconhecimento dessa festa pelo Estado, já que se trata de um importantíssimo patrimônio imaterial cachoeirense e capixaba”.

A programação da festa contou também com a tradicional feijoada comunitária e com a realização da quarta edição do projeto Escola de Caxambu. Esse é um projeto que objetiva viabilizar rodas de caxambu periodicamente, para que os jovens da comunidade aprendam com os mais experientes a respeito desse folguedo e possam dar continuidade à sua prática.

O Escola de Caxambu também conta com o apoio da Associação de Salvaguarda, do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura, e é realizado por meio do Edital 03/2022 – Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura.

fotos Luan Volpato