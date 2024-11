Arranjos Produtivos: agricultores de Itapemirim recebem mudas de maracujá

today28 de novembro de 2024 remove_red_eye129

A nova entrega de 4.300 mudas para aproximadamente 20 agricultores foi nesta quinta-feira (28)

O projeto Arranjos Produtivos da Assembleia Legislativa realizou mais uma etapa de entrega de mudas frutíferas na região Sul do Espírito Santo. Em evento realizado na manhã desta quinta-feira (28), foram distribuídas 4.300 mudas de maracujá para agricultores familiares do município de Itapemirim.

A escolha pelo cultivo de maracujá aconteceu após as avaliações técnicas do projeto concluírem que o clima da região é apropriado para o cultivo da fruta. “Em Itapemirim, por causa do microclima, a questão marítima e o solo mais arenoso, você consegue potencializar uma produção maior, com alta qualidade, tanto para a polpa, quanto para o doce de maracujá”, explicou Douglas Gasparetto, coordenador técnico do projeto.

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), esteve na entrega e valorizou o trabalho realizado pelo projeto.

“É muito legal saber que nós estamos podendo melhorar a vida das pessoas, em especial do homem e da mulher do campo. O agricultor familiar precisava de suporte técnico e nós levamos; precisava de suporte técnico e nós estivemos presentes; precisava de acompanhamento e nós estivemos presentes. Agora eles conseguem produzir mais, com qualidade, e conseguem colocar o seu produto em todo o Espírito Santo”, opinou o presidente Marcelo Santos.

A entrega foi para aproximadamente 20 agricultores familiares inscritos no projeto, entre eles o fruticultor José Carlos Moreira, que recebeu cerca de 400 mudas.

“É de grande importância para todos nós receber essas mudas. Vamos fazer o plantio em breve, para melhorar a nossa produção. Esse projeto ajuda a mim e a todas as pessoas de Itapemirim que estão recebendo as mudas, acredito que será um sucesso. Nosso dever é plantar, para depois colher”, disse o produtor rural.

Apoio à agricultura familiar

O projeto Arranjos Produtivos é realizado pela Casa dos Municípios da Ales, em parceria com o governo do Estado e apoio das prefeituras. O novo formato do projeto foi retomado em 2023, com entrega de mudas e equipamentos em vários municípios do Espírito Santo, atendendo mais de 20 mil agricultores familiares. Já foram entregues, por exemplo, mudas de uva, cacau, aroeira, pupunha, acerola e maracujá.

Além das mudas, os agricultores familiares também recebem orientações técnicas de representantes do projeto diretamente nas plantações, para que o plantio, o cultivo e a colheita aconteçam da melhor forma.

por Eduardo Dias

foto Eduardo Dias