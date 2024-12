Assembleia aprova lei de Gandini que facilita o acesso de diabéticos a benefícios

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta quarta-feira (4) o Projeto de Lei nº 315/2024, de autoria do deputado Fabrício Gandini (PSD), presidente da Frente Parlamentar do Diabetes da Assembleia Legislativa.

A proposta obriga a aceitação de laudos médicos que comprovem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) em todos os serviços públicos estaduais e municipais, garantindo validade indeterminada ao documento e proibindo a retenção do original pelos órgãos.

“Essa lei simplifica o acesso a direitos dos diabéticos e é um marco para quem enfrenta desafios diários devido à doença”, destaca o parlamentar.

No Espírito Santo, mais de 270 mil pessoas convivem com diabetes, e Gandini, que foi diagnosticado com DM1 aos 37 anos e hoje tem 44, se destaca na luta por políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dos pacientes.

O deputado celebrou a aprovação da medida, destacando seu impacto na vida dos pacientes.

“Estamos eliminando barreiras burocráticas para que essas pessoas tenham acesso mais fácil e justo aos serviços públicos. É uma vitória de todos”, afirmou o parlamentar.

Entre suas iniciativas, Gandini defende o fornecimento do Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) na rede pública de saúde para crianças de até 12 anos com diabetes tipo 1. O dispositivo, que elimina o uso de agulhas, oferece mais conforto e controle para o paciente.

Além de legislar, Gandini também promove ações de conscientização. No domingo (24), ele participou da 1ª Corrida e Caminhada pelo Diabetes, organizada pelo Sesc Espírito Santo, onde completou 7 km em 55 minutos e 23 segundos, enfatizando a importância da prevenção e da inclusão.

A preocupação de Gandini se deve ao fato de que Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), insuficiência renal, cegueira e amputação de pernas e pés são algumas das complicações que um paciente diagnosticado com diabetes pode ter caso não tome os devidos cuidados.

“Quando completei 37 anos, descobri que era diabético. Travo uma guerra diária: preciso fazer dieta e exercício físico. Cortei o açúcar. Mas não é fácil! É uma doença crônica e silenciosa. É preciso acompanhamento rigoroso. A doença pode atacar os rins, o coração e a visão. A cicatrização é difícil. Conheço casos em que há necessidade até de amputação. Eu tenho acesso à informação e ao tratamento, mas grande parte dos diabéticos, não! Precisamos levar isso para as pessoas”, declarou Gandini, destacando a importância de promover a educação em diabetes.

De modo geral, o diabetes apresenta sintomas como sede e fome excessivas, vontade de urinar várias vezes por dia e cansaço. Dependendo do tipo, ainda podem ocorrer perda de peso, mudanças bruscas de humor, náusea, vômito, demora na cicatrização de feridas, disfunção sexual e infecção na bexiga, pele e rins.

O projeto aprovado agora segue para sanção do governador Renato Casagrande.

