Assembleia Legislativa aprova criação de rota do Polo Cervejeiro de Viana

today12 de novembro de 2024 remove_red_eye87

Iniciativa do deputado Gandini, em parceria com a Prefeitura de Viana, vai beneficiar o pequeno produtor rural e o turismo na cidade

O Espírito Santo ganhou mais uma rota turística: a do Polo Cervejeiro de Viana, aprovada na segunda-feira (11) por unanimidade na Assembleia Legislativa, a partir do Projeto de Lei 565/2024, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

A proposta recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Turismo e Finanças, e contou com uma emenda modificativa apresentada pela Procuradoria, que inclui a rota no anexo único da Lei 12.017/2023, a qual consolida a legislação vigente de denominação de rotas turísticas.

Além de criar a rota, o projeto declara o Polo Cervejeiro como de relevante interesse turístico e cultural. A área abrangida segue das imediações do Parque de Exposições de Viana até o limite com o município de Guarapari, margeando a estrada de Bahia Nova e algumas vicinais, totalizando aproximadamente 28,7 km. O texto do projeto detalha as coordenadas geográficas dos trechos que compõem a rota.

Na justificativa, Gandini argumenta que o objetivo é fomentar o pequeno e médio agricultor, bem como o turismo de experiência, gerando emprego e renda no campo. “A cidade de Viana tem se dedicado ao agroturismo como uma importante alavanca produtiva, buscando alternativas para o desenvolvimento desse setor econômico”, destaca o parlamentar.

Gandini também aponta que o cultivo de lúpulo é uma demanda crescente na produção de cervejas no Brasil, e Viana possui dois microclimas ideais para esse cultivo. O município firmou uma parceria público-privada para criar o primeiro campo experimental de lúpulo municipal do país, com cultivares analisados em colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha.

“Viana almeja se consolidar como o maior produtor de lúpulo do Estado. O cultivo apresenta um alto valor agregado, com o quilo do lúpulo sendo comercializado a cerca de R$ 300. Além disso, a possibilidade de plantio em pequenas áreas, com retorno satisfatório, pode fomentar um novo arranjo agrícola na cidade, impulsionando o desenvolvimento e a renda dos agricultores. Atualmente, já existem sete campos de lúpulo em operação, com previsão de alcançar dez até o fim do ano”, ressalta o deputado.

O parlamentar ainda destaca que o município está criando o primeiro Polo Cervejeiro Público do Brasil, iniciativa que deve gerar emprego e renda para Viana, além de fortalecer o turismo no Espírito Santo. Ele anuncia, também, que o Ifes de Viana contará em breve com a “Tecnocerva”, a primeira escola cervejeira do gênero no Estado.

Francisco Sizino, Wanderson Bueno, Gandini e Mateus Mussa: parceria para criação da rota turística do Polo Cervejeiro.

BONÉ

Durante o discurso em defesa do projeto, o deputado Gandini usou um boné do Polo Cervejeiro, em homenagem à iniciativa. Ele agradeceu a presença do prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), na sessão da Assembleia Legislativa. Ele acompanhou a votação da Mesa Diretora, a convite do presidente do Legislativo, deputado Marcelo Santos (União Brasil).

“Coloquei o boné para exaltar a criação do Polo Cervejeiro. Parabenizo o prefeito de Viana pela aprovação expressiva nas urnas, com mais de 92% dos votos, o maior índice do Estado, demonstrando que o trabalho da gestão está no caminho certo”, elogiou Gandini.

O deputado alertou para os desafios econômicos que o Estado enfrentará nos próximos anos devido à mudança na tributação nacional, destacando a importância de inovações e de prefeitos que enxergam as vocações de seus municípios para superar as adversidades. “Há pouco tempo, o turismo em Viana era pouco discutido, mas, recentemente, vem sendo muito bem articulado pela prefeitura, que percebeu o potencial turístico do município”, pontuou.

Gandini também reconheceu o trabalho do secretário-executivo do Polo Cervejeiro, Francisco Assis Sizino, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mateus Mussa.

“Viana está se destacando e apoiando o pequeno produtor rural, com um investimento significativo na criação da rota turística. O turismo é uma aposta certeira para o futuro. Queremos transformar Viana em um grande atrativo turístico. O município tem muito a avançar, especialmente nas áreas de turismo e logística. Com a iminente queda na arrecadação, devido à mudança dos tributos nacionais, é essencial buscar alternativas. E o turismo é uma dessas alternativas”, concluiu o parlamentar.

O prefeito Wanderson Bueno agradeceu aos deputados pela aprovação, pela indicação de recursos para Viana e pela defesa de pautas importantes para o município. Ele fez questão de reconhecer o trabalho de Gandini na apresentação do projeto de lei.

“Temos um grande potencial para desenvolver o agroturismo. Contamos com um mercado consumidor de 2 milhões de pessoas na Grande Vitória, que podem visitar Viana para conhecer e se encantar com o município. Acreditamos no turismo como vetor de qualidade de vida. Agora, temos o primeiro Polo de Cervejarias Artesanais do país, uma iniciativa que colocou Viana no mapa do turismo nacional”, celebrou Bueno, agradecendo também o esforço dos cerca de 3 mil servidores públicos.

Para que o projeto se torne lei, ele precisa ser sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB).

