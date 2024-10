Assembleia Legislativa celebra 190 anos com programações musicais gratuitas

A primeira apresentação será no próximo dia 15 de outubro e será aberta ao público de todas as idades

Para celebrar seus 190 anos, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo organizou uma série de eventos especiais até o final do ano, com destaque para apresentações musicais gratuitas e abertas ao público. Os capixabas de todas as idades poderão aproveitar os espetáculos em três datas: 15 de outubro, 19 de novembro e 10 de dezembro.

O presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, destacou que os 190 anos de serviços prestados à população capixaba merecem ser celebrados em grande estilo. “Essa é uma forma de homenagear essa trajetória de compromisso com o povo, trazendo cultura, música e arte para dentro da Casa do Legislativo. Queremos que todos façam parte dessa comemoração, porque essa história pertence a todos nós”, contou.

O secretário de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, Guto Netto, destacou ainda que a série “Concertos de Portas Abertas” é uma excelente oportunidade para os capixabas visitarem a Casa de Leis. “Essa iniciativa é mais um convite para a população conhecer o Palácio Domingos Martins e se aproximar do Legislativo, que é a casa do povo. E o melhor: estamos oferecendo música e cultura em um evento aberto e gratuito para todos. O convite está feito!”, afirmou.

O primeiro evento da agenda cultural contará com a curadoria artística de Alice Nascimento, maestrina da Femes e presidente do Instituto Todos os Cantos. “Esta nova série de concertos propõe utilizar a Ales como um espaço para manifestações artísticas e performances musicais. O repertório será uma fusão de clássicos e música popular, prometendo momentos de grande emoção”, ressaltou.

Já no dia 19 de novembro, também às 18h, a artista Elisa Alves apresentará o espetáculo “Russo Poético”, uma releitura emocionante das músicas de Renato Russo (1960-1996), trazendo um novo olhar sobre o legado do icônico cantor.

Fechando a programação, o espírito natalino tomará conta do último evento no dia 10 de dezembro, às 18h, com o Concerto de Natal da Orquestra Camerata Sesi, trazendo ao público uma apresentação inesquecível para encerrar o ano.

Agenda dos Concertos de Portas Abertas:

15 de outubro – 18h: Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo

19 de novembro – 18h: “Russo Poético”, com Elisa Alves

10 de dezembro – 18h: Concerto de Natal, com a Camerata Sesi

Venha prestigiar esses momentos únicos de cultura e música na Assembleia Legislativa!

foto arquivo Ufes