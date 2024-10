Assembleia Legislativa do ES lança programa para desburocratizar processos

today16 de outubro de 2024 remove_red_eye90

Em uma iniciativa voltada para garantir mais agilidade e eficiência no funcionamento da Casa, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo instituiu o programa “Descomplica Ales”. O objetivo é desburocratizar os processos legislativos e administrativos, criando um fluxo mais dinâmico e simplificado, que beneficia tanto os servidores quanto os cidadãos que utilizam os serviços da Ales.

Desburocratizar significa eliminar etapas desnecessárias, reduzir a complexidade e agilizar os trâmites. Na prática, isso torna a operação da instituição mais ágil e eficiente, permitindo que os servidores atuem de forma mais organizada e ágil, concentrando esforços em ações que impactam diretamente a população capixaba, ao invés de se perderem em trâmites demorados.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, destacou a importância dessa modernização para o aprimoramento dos serviços prestados: “O ‘Descomplica Ales’ vai nos permitir desburocratizar processos que, historicamente, consomem muito tempo. Isso se traduz em mais eficiência no atendimento aos cidadãos e na execução do trabalho parlamentar. Queremos uma Assembleia mais moderna e acessível, sem perder a qualidade e a transparência”.

Segundo a minuta que formaliza o projeto, o programa vai implementar novas soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo aplicativos móveis, e adotar sistemas de gestão de processos e inteligência artificial para automatizar etapas. O objetivo é que, com essas inovações, os processos legislativos e administrativos ganhem velocidade e segurança, além de mais transparência.

Outro ponto relevante do programa é a criação de painéis informativos com indicadores socioeconômicos, que serão utilizados para fundamentar deliberações legislativas com dados concretos, alinhando o trabalho da Casa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A ideia é que, com essa reformulação, a Ales se torne referência em governança, compliance e transparência.

“Essa modernização não é apenas uma melhoria interna, é um compromisso com o cidadão capixaba que espera resultados mais ágeis, eficientes e transparentes”, concluiu Marcelo Santos.