ALES e Amunes assinam acordo de capacitação para gestores municipais

today16 de junho de 2023 remove_red_eye30

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, e o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba, firmaram um importante acordo durante o lançamento do projeto “Amunes na Estrada”, na cidade de Baixo Guandu. Através da Diretoria da Casa dos Municípios da Ales, o acordo visa promover a capacitação técnica de gestores municipais por meio da realização de encontros de articulação e interiorização, com o objetivo de fortalecer os municípios e melhorar a qualidade de vida da população capixaba.

Os encontros proporcionarão treinamento e capacitação para os servidores municipais, oferecendo-lhes conhecimentos e ferramentas necessárias para o desenvolvimento de suas atividades e o aprimoramento da gestão pública. Com essa iniciativa, busca-se fortalecer a autonomia dos municípios e garantir um desenvolvimento equilibrado em todo o estado.

“A colaboração da Assembleia Legislativa, que é a 2ª mais transparente do Brasil, empatada tecnicamente com São Paulo, que ocupa a primeira colocação no ranking da transparência internacional, demonstra o nosso compromisso com o avanço do Espírito Santo e a busca por soluções eficazes para os desafios enfrentados pelos municípios. Precisamos profissionalizar o trabalho das prefeituras, transferindo o conhecimento adquirido com boas práticas, para a equipe técnica dos municípios, como por exemplo a virtualização dos processos. Somos a primeira Assembleia do país a executar um projeto que acabou com a tramitação do projetos em papel, garantindo economia e sustentabilidade em nossas ações. Com o Revisa Ales colocamos fim em 7 mil leis obsoletas, que inclusive já tinham sido extintas pela constituição de 88. Com isso garantimos segurança jurídica em nosso Estado. Com planejamento e um trabalho bem feito conseguimos encurtar os processos, agilizar o trabalho e ofecerer um serviço de qualidade para a população capixaba”, afirmou o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa.

Durante a cerimônia de assinatura do acordo, o presidente da Amunes destacou a importância dessa parceria: “Dar autonomia para os municípios, melhorar a qualidade de vida da população e garantir o desenvolvimento do estado é o objetivo comum de todos nós que integramos esse projeto.”

O Programa “Amunes na Estrada” vai realizar 10 encontros em cada uma das regiões do Espírito Santo, atendendo a todas as 78 cidades do estado.