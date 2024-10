Assembleia Legislativa entrega mais de 20 mil mudas para pequenos agricultores

Projeto que apoia a agricultura familiar no Estado já alcançou mais de 25 mil produtores e tem contribuído para o fortalecimento da economia capixaba

Por meio do projeto Arranjos Produtivos, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo promoveu uma série de entregas de mudas, equipamentos e capacitações para produtores rurais de diversos municípios capixabas.

Mais de 20 mil mudas, incluindo pupunha, maracujá, mandioca e morango, foram entregues com o objetivo de ampliar a diversificação dos produtores e promover o desenvolvimento da agricultura familiar nas regiões.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, destacou a importância de ações que vão além da entrega de mudas. “O verdadeiro legado que deixamos é o conhecimento transmitido pelos nossos técnicos. Este projeto não se resume apenas a um número de mudas ou equipamentos; estamos construindo uma base sólida para o futuro da agricultura familiar capixaba”, ressaltou.

As entregas ocorreram nesta quarta e quinta-feira nos municípios de Vila Pavão, Águia Branca, Vila Valério, São Domingos do Norte, Mantenópolis, Anchieta, Piúma e Colatina. Além das mudas, a cidade de Colatina recebeu gratuitamente estufas para o cultivo de morangos, o que pode ajudar a atrair turistas interessados na colheita, como já acontece na região Serrana do Estado.

“A instalação dessas estufas incentiva o agroturismo. Muitas mulheres aqui já fazem o beneficiamento do morango, mas em pequena escala. Aqui eles têm condição de fazer em uma escala maior. A gente incentiva para que eles possam montar a agroindústria para poder beneficiar o morango”, comentou a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga.

A escolha das espécies entregues foi baseada em estudos e adaptações ao clima local de cada região, favorecendo a produção agrícola em regiões com características específicas. Dario Meriguete, técnico do projeto, enfatizou que as culturas escolhidas não apenas se adaptam, mas também são essenciais para a agroindústria local, contribuindo para a fabricação de polpas e conservas.

O produtor rural Sílvio José Trindade Alvin expressou sua empolgação com a iniciativa: “Esse apoio é vital para nós, pequenos produtores. A diversificação é o caminho para uma colheita mais rica e sustentável. Com a ajuda da Assembleia e da prefeitura temos mais chances de prosperar”, afirmou.

Ao final da entrega, o deputado Marcelo Santos convidou todos os presentes para participar da “Feira da Agroindústria – Raízes do Campo”, que ocorrerá de 5 a 8 de novembro, na área externa da Assembleia. O evento reunirá palestras, oficinas e cursos gratuitos, visando promover o desenvolvimento sustentável e a valorização da agroindústria capixaba.

O projeto Arranjos Produtivos, lançado em 2023, é uma iniciativa que busca integrar teoria e prática para beneficiar agricultores familiares, com o apoio do governo do Estado, prefeituras e diversas instituições parceiras. A entrega de mudas é uma das etapas que promete impulsionar o crescimento da agricultura capixaba, tornando-a mais resiliente e diversificada.