Assembleia Legislativa promove primeira edição da Feira da Agroindústria Capixaba

30 de outubro de 2024

Com uma variedade de expositores e produtos regionais, a feira busca valorizar a agricultura familiar e fortalecer a economia capixaba, com a realização de uma grande rodada de negócios, em parceria com o Sebrae

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, de 5 a 8 de novembro, a primeira edição da Feira da Agroindústria Capixaba – Raízes do Campo. Aberta ao público, a feira reunirá pequenos produtores de todo o estado para promover a agricultura familiar, setor que move a economia capixaba e abastece as mesas de milhares de lares. Com exposições de produtos, palestras e rodadas de negócios, o evento promete aproximar os pequenos produtores da região metropolitana e fortalecer suas redes de cooperação e comercialização.

A agricultura familiar tem um papel fundamental na geração de empregos e no desenvolvimento das regiões rurais do Espírito Santo, contribuindo com uma produção rica e diversificada. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, a Feira é uma chance de valorizar o trabalho desses produtores e de destacar sua importância na economia e no cenário cultural do estado.

“Queremos não só celebrar o trabalho desses produtores, mas também aproximá-lo da população da região metropolitana, que consome esses alimentos sem conhecer sua origem e, muitas vezes, sem compreender a importância dessa produção para a nossa economia”.

Momento aguardado pelos produtores ocorrerá na quarta-feira (6), às 14 horas: a “Rodada de Negócios”, promovida pelo Sebrae. Uma excelente oportunidade para produtores e empreendedores do setor agro se conectarem e expandirem suas redes de contato, tendo como objetivo a criação de parcerias de negócios.

A feira, organizada pela Secretaria da Casa dos Municípios da Ales em parceria com o Senar, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e outras instituições, também contará com uma série de workshops e minicursos para o público interessado em conhecer mais sobre temas como qualidade e inovação nos alimentos, marketing agro e boas práticas de fabricação.

De acordo com a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, a iniciativa partiu do contato direto com pequenos produtores rurais, por meio do Arranjos Produtivos, projeto da Ales que atualmente presta consultoria a mais de 60 agroindústrias capixabas.

“Estamos desenvolvendo o projeto Arranjos Produtivos há um ano, com atuação em 20 municípios, ouvindo de perto os agricultores e identificando as principais necessidades deles. A demanda por regularização de pequenas agroindústrias surgiu como uma prioridade, especialmente diante do grande número de agroindústrias no estado. Já atendemos 64 delas, e, para fortalecer ainda mais esse setor, buscamos diversos parceiros para a Feira da Agroindústria. Nosso objetivo é oferecer apoio para que essas pequenas empresas possam impulsionar seus negócios, aumentar suas vendas e se qualificar cada vez mais. Essa é a nossa função!”, comentou Joelma.

Com uma programação intensa e acessível, a Feira da Agroindústria pretende levar conhecimento, promover a troca de experiências e criar oportunidades de negócio que incentivem ainda mais o crescimento do setor. A abertura será às 18h da terça-feira, dia 5, e durante os dias seguintes, o público poderá conferir uma agenda que inclui desde palestras e oficinas até minicursos sobre preparo de produtos regionais e derivados.

Além de Senar e Mapa, a feira tem como parceiros o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

As inscrições podem ser feitas através do link: http://li.cnm.org.br/r/zRWjto

Confira a programação

05/11 (terça-feira)

18h – Abertura

18h30 – Palestra “Cooperativismo de Crédito como Agente de Desenvolvimento Local”, com João Carlos Leite, produtor rural e presidente do Sicoob Sarom e ex-presidente e fundador da Associação dos Produtores de Queijo Canastra (Aprocan-MG)

18h às 21h – Exposição de produtos das agroindústrias

06/11 (quarta-feira)

08h30 – Credenciamento

9h às 10h – Palestra “Marketing Agro: Conquistando mais Valor e Visibilidade”, com Higor Pinheiro, servidor da Comunicação Institucional e Interna da Ales, formado em Publicidade pela Ufes e MBA em Marketing & Business pela FGV

10h30 às 11h30 – Mesa-redonda “Estratégias de Agregação de Valor – Selo Arte, Indicações Geográficas e Marcas Coletivas”. Condução: Beatriz de Assis Junqueira, auditora fiscal federal do Ministério da Agricultura, e Fabiano Fuza, fiscal estadual agropecuário do Idaf e coordenador do Selo Arte no ES

13h – Oficina “Práticas e Dinâmicas de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos”, com o instrutor Tarcísio Lima Filho, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Ufes

14h – Rodada de Negócios – Sebrae

13h às 17h – Minicurso “Derivados de Café com Chocolate”, com a instrutora Kelly Cristina Alves Feitosa, do Senar/ES

13h às 21h – Exposição de produtos das agroindústrias

07/11 (quinta-feira)

08h às 12h – Minicurso “Pães e Pizzas”. Instrutora: Kelly Cristina Alves Feitosa – Senar/ES

9h às 10h – Palestra “Parâmetros de Importância para Obtenção de Leite e Derivados com Qualidade e Inocuidade”, com Penha Piccolo, doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora do Departamento de Engenharia de Alimentos da Ufes

10h30 às 11h30min – Oficina “Produtos de Panificação: Ingredientes e Função”, com Antonio Maradini Filho, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Ufes

13h às 17h – Minicurso “Culinária com Queijo”, com a instrutora Kelly Cristina Alves Feitosa, do Senar/ES

13h às 21h – Exposição de produtos das agroindústrias

08/11 (sexta- Feira)

8h às 12h – Minicurso “Dietas Especiais”, com a instrutora Kelly Cristina Alves Feitosa, do Senar/ES

9h às 10h – Palestra “Compreendendo o Cenário Nacional e Estratégias para Impulsionar a Produção de Alimentos com Qualidade: Cafés, Queijos e Carnes”, com Denes do Rosário, doutor em Ciência de Alimentos e pesquisador de Pós-Doutorado da Ufes

10h30 às 11h30 – Oficina”Kefir de Água: Transformando Frutas Regionais em Bebidas Fermentadas Saudáveis, Gaseificadas e de Alto Valor Agregado”, com Luciano Teixeira, doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da Ufes

13h às 17h – Minicurso “Pães e Biscoitos”, com a instrutora Kelly Cristina Alves Feitosa, do Senar/ES

13h às 18h – Exposição de produtos das agroindústrias

18h – Encerramento