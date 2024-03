Assembleia Legislativa trabalha ações em apoio às vítimas com setor produtivo do Estado

Presidente se reuniu com setor produtivo, deputados e comando dos Bombeiros para organizar doações

As ações emergenciais em prol das vítimas das enchentes que assolaram o Sul do Espírito Santo contam com o apoio do setor produtivo do Estado. Em uma reunião estratégica realizada nesta segunda-feira (25), o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos, se uniu a importantes instituições, como Transcares, Centro Rochas, Suzano, ES em Ação, OCB, FINDES, EDP, Sindipostos, Arcelor Mittal, Fetransportes, Vale, Sindiex, entre outras, para discutir medidas de ajuda comunitária e recuperação das áreas afetadas.

O Chefe do Legislativo tem destacado sua satisfação com a solidariedade dos capixabas e ressalta a importância da participação popular neste momento crítico vivido pelo Estado.

“Estive na cidade de Mimoso do Sul e me emocionei com o que vi. Diante do cenário de guerra, presenciei uma comunidade unida em favor das vítimas que aguardavam socorro. Essa participação popular foi essencial para o resgate e auxílio de centenas de pessoas. Agora estamos contando não apenas com a colaboração destas instituições, mas também de todos os capixabas para o alívio das dificuldades enfrentadas pelas regiões atingidas”, contou.

Além das ações conjuntas com o setor produtivo, a Ales tem promovido medidas como crédito facilitado, atendimento psicológico e arrecadação de suprimentos, visando amenizar o sofrimento das comunidades afetadas pelas enchentes.

O repasse de R$17 milhões, através da devolução de economias da Assembleia ao Governo do Estado para a reconstrução das cidades atingidas e a desburocratização dos processos de auxílio aos municípios também estão entre as ações adotadas pela Casa de Leis.

A campanha de arrecadação de suprimentos, realizada em parceria com instituições como o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, também tem mobilizado a sociedade capixaba em uma corrente de solidariedade e empatia.

Com uma visão abrangente e proativa, Marcelo Santos reitera seu compromisso em liderar esforços para garantir que as vítimas recebam toda a assistência necessária para se recuperarem e reconstruírem suas vidas após a tragédia.