Associação de Cachoeiro conquista maior prêmio nacional de patrimônio cultural

16 de dezembro de 2024

A Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense acaba de ser contemplada com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, a mais alta premiação na área da preservação e da salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro.

O projeto premiado é o “Trilhas do Quilombo Monte Alegre”, que reúne um conjunto de ações realizadas no local de mesmo nome, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, nos últimos anos. Essas iniciativas envolvem o grupo de Caxambu Santa Cruz, comandado pelas mestras Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Neuza Gomes Ventura e Geralda Nogueira Calixto.

“Trilhas do Quilombo Monte Alegre” é uma política de preservação e fortalecimento do caxambu, que ocorre por meio de ações diversas em que as quatro mestras são as protagonistas e as responsáveis principais pela transmissão dos conhecimentos do caxambu e do quilombo, tais como oficinas, eventos, rodas de conversa e livros. O projeto concorreu com cerca de 250 propostas de todo o território brasileiro, vencendo etapas estaduais e nacionais, e é uma das 18 contempladas. A cerimônia oficial de entrega do prêmio deverá ocorrer em 2025.

O Secretário Estadual de Cultura, Fabrício Noronha, afirma que “essa é uma conquista inédita e muito potente para a cultura do nosso Estado. Ver esse prêmio chegar pelas nossas mestras do Caxambu Santa Cruz nos enche de orgulho, já que são através delas que a cultura capixaba se manteve viva, preservada e atuante”.

Felipe Oliveira da Silva, técnico e pesquisador do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no Espírito Santo, comenta: “Pela primeira vez, o maior prêmio de patrimônio do país vem para o estado do Espírito Santo, e pelas mãos de mulheres negras, com mobilização e articulação social. Isso é louvável! É uma conquista importantíssima para a história cultural deste estado”.

“É uma satisfação enorme saber que o nosso trabalho faz a diferença pra nossa gente. E agora mais ainda, com essa premiação tão importante, que eleva nosso caxambu e nosso quilombo. Apesar dos ataques que a gente sofre de muitas igrejas atualmente, seguimos com nossa missão firmes e cada vez mais fortes”, comemora Maria Laurinda, uma das mestras do Caxambu Santa Cruz.

Vale ressaltar que os projetos que compõem o “Trilhas do Quilombo Monte Alegre” foram realizados graças ao incentivo procedente de políticas públicas de fomento à Cultura (editais Funcultura, Lei Rubem Braga e LICC – Lei de Incentivo à Cultura Capixaba) e ao apoio de instituições públicas e privadas (Secretaria de Estado da Cultura – Secult, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, ES Gás/Grupo Energisa e EDP), além de parceiros como o Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

O prêmio

O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, de caráter nacional, é um concurso promovido pelo Iphan desde 1987 e se consolidou como o principal mecanismo de fomento às ações de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro que, em razão da sua originalidade, relevância e caráter exemplar, mereçam registro, divulgação e reconhecimento público.

Em 2024, com o tema “Visibilidade de Gênero na Economia do Patrimônio” e em parceria com o Ministério das Mulheres, foram premiadas ações de excelência no campo do patrimônio cultural brasileiro realizadas entre os anos de 2021 e 2023, a partir de uma perspectiva de envolvimento, valorização e empoderamento de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ em papéis protagonistas nas redes produtivas do patrimônio.

O projeto vencedor

O projeto “Trilhas do Quilombo Monte Alegre” é uma série de ações que foram desenvolvidas nessa comunidade, as quais giram em torno do Caxambu Santa Cruz e de suas mestras. Esse grupo foi titulado pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil no dia 10 de junho de 2008. A tradicional festa Raiar da Liberdade, que acontece no quilombo desde o ano de 1888, foi reconhecida este ano como Patrimônio Cultural do Espírito Santo.

“Os projetos realizados possuem como premissa básica a preservação do patrimônio local por meio da valorização e do empoderamento de seus portadores, e esse processo se dá pelo protagonismo dos mestres e das mestras, resultando no surgimento de jovens lideranças e na atração das novas gerações para a continuidade dessa riqueza cultural”, declara Genildo Coelho Hautequestt Filho, coordenador geral dos projetos da Associação.

Todos os projetos executados pela entidade podem ser conferidos no site www.afci.site e no Instagram: www.instagram.com/patrimonioimaterial.ci.

fotos Luan Volpato