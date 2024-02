Associação cachoeirense realiza eleição para nova diretoria

No último sábado (3) foi realizada, no Centro Operário e de Proteção Mútua, assembleia geral para eleição da nova diretoria da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense para o triênio 2024-2026.

Com a participação de representantes de todos os 22 grupos associados, o processo resultou na escolha dos seguintes nomes para comandar a entidade pelos próximos 3 anos: presidente: Bruno Fajardo Lima, vice-presidente: Aline Ramos Caitano, primeiro secretário: Genildo Coelho Hautequestt Filho, segundo secretário: Luan Faitanin Volpato, primeiro tesoureiro: Erotildes Pereira da Silva e segundo tesoureiro: Adílio Quirino da Silva; Conselho Fiscal: primeiro titular: Maria Laurinda Adão, segundo titular: Izaías Quirino da Silva, terceiro titular: Wilson Diniz Ceccon, primeiro suplente: Niecina Ferreira de Paula Silva, segundo suplente: Adélio Quirino da Silva e terceiro suplente: Joanna D’arc de Oliveira.

“A eleição da Associação é muito importante para fortalecer o seu trabalho e compor o quadro que vai administrar a nova gestão. Fico muito contente por ter sido reeleito para o cargo de presidente, pois isso demonstra que minha gestão anterior foi aprovada e que continuamos com o mesmo fôlego para representar a cultura popular, em todos os seus aspectos”, comenta Bruno Fajardo Lima, reeleito como presidente no pleito.

Sobre a Associação

Fundada em 28 de novembro de 2001 como Associação de Folclore de Cachoeiro de Itapemirim, a entidade surgiu por iniciativa dos seus associados com a finalidade de manter viva as tradições seculares dos grupos de patrimônio imaterial que representa.

Em 11 de dezembro de 2021, passou por uma atualização estatutária, momento em que os associados decidiram alterar o seu nome para Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, com o objetivo de adequação à legislação federal de preservação do patrimônio imaterial brasileiro.

Atualmente conta com 22 grupos associados (sócios titulares) e 8 sócios colaboradores (pesquisadores que apoiam os trabalhos da entidade). Tem como missão preservar o patrimônio imaterial cachoeirense por meio de ações educativas, de difusão e de salvaguarda.