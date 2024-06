Associação Ônibus do Abraço | Projeto de Lei da deputada Janete de Sá é aprovado

A entidade executa ações que visam à diminuição dos casos de suicídio e automutilação, entre outras iniciativas

Em reunião ordinária realizada nesta terça-feira (25), parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei 294/2024, de autoria da deputada Janete de Sá, que declara de Utilidade Pública a Associação Ônibus do Abraço, do município de São Mateus. A decisão é terminativa e a proposição seguirá para sanção do governador.

A associação promove o trabalho voluntário e social, a preservação ambiental, a prática cultural, artística e esportiva, bem como a perseverança de discussões, reflexões e soluções para as famílias e comunidades atendidas pela entidade.

“Diante disso, promove a qualidade de vida dos moradores, criando oportunidades por meio de atividades que trazem conhecimento, qualificação profissional, conscientização social, fomento ao empreendedorismo e o resgate da identidade local, através do voluntariado e oferecimento de programas assistenciais de combate à fome, acesso à cultura, esporte e lazer, inclusão de pessoas com deficiência e necessidades especiais, sempre buscando novos horizontes e novos desafios, com responsabilidade social e direitos humanos”, enfatizou a deputada em seu projeto.

A Associação Ônibus do Abraço tem como alguns dos principais objetivos, conforme elencado em seu Estatuto, promover a assistência social, o voluntariado; executar ações que visem à diminuição de casos de suicídio e automutilação; impulsionar o tratamento de transtornos que levam ao suicídio e a automutilação; promover palestras, atendimentos, encenações, além de provocar integração em instituições religiosas, empresas, departamentos e locais públicos e em veículos móveis.