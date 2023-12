Associados do Sicoob ES recebem mais de R$ 200 milhões de juros sobre o capital

Valor foi creditado na sexta, dia 29, sendo que R$ 40 milhões estarão liberados nas contas correntes dos cooperados

Associados do Sicoob ES foram beneficiados com o recebimento de mais de R$ 200 milhões, fruto do rendimento sobre o capital investido na instituição, prática conhecida como juros sobre o capital. O valor foi creditado na sexta, dia 29, e é pago desde 2007. Este ano, é 30% maior do que o montante pago no ano passado.

“Mais de R$ 40 milhões foram disponibilizados para uso imediato dos nossos cooperados já na sexta. Essa prática valoriza os associados, movimenta a economia e fortalece o nosso sistema”, avalia o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina.

O valor disponibilizado na conta corrente é referente a 20% do montante. Os outros 80% retornam para as contas capitais individuais e seguem rendendo para os próximos anos. O cálculo para pagamentos dos juros é de 100% da média da taxa Selic que foi de 12,99% durante o ano e pago sobre o capital do sócio.

Os valores estarão especificados no extrato da conta e podem ser consultados pelo super app do Sicoob, lançado recentemente. Dentro do Menu, disponível na página inicial, no canto direito inferior da tela, basta buscar por “Conta capital” no mecanismo de busca e clicar na opção “Extrato de conta capital”. Além disso, é possível encontrar a informação nos demais canais de autoatendimento, que incluem o Internet Banking e o caixa eletrônico, buscando por “Conta Capital”.

A remuneração envolve as seis cooperativas filiadas à Central ES, Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas, presentes no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP).

“Receber juros sobre o capital investido na instituição está entre as vantagens do modelo cooperativista. Nós realizamos o retorno sobre o investimento do cooperado, que é dono, cliente e sócio da instituição e, desta forma, todos saem ganhando”, afirma Nailson.

O Sicoob

O Sicoob possui atuação em todos os estados brasileiros e, com mais de 4,5 mil pontos de atendimento, é a instituição financeira com maior número de agências no Brasil. Em quase 400 municípios do País, o Sicoob é a única instituição financeira com agência.

Em seu portfólio estão produtos e serviços financeiros, como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança, entre outros, e o Sicoob conta com taxas mais justas que as encontradas no mercado financeiro convencional.

O Sicoob ES reúne mais de 710 mil associados e é um dos 14 sistemas regionais do País. No terceiro trimestre deste ano, alcançou o patamar histórico de R$ 20 bilhões em ativos, alcançados com a soma dos recursos administrados pelas cooperativas, como depósitos, empréstimos, aplicações, dinheiro em conta, patrimônio e outros.

A instituição está comemorando 35 anos de atividades e engloba o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP). As praças são atendidas por seis cooperativas singulares.

Entenda os juros ao capital

– Qual é o propósito dos juros sobre o capital no Sicoob?

O capital social é o patrimônio da cooperativa e é formado pela participação de cada cooperado. Ou seja, o associado coloca o seu dinheiro no Sicoob e, como retribuição, o valor vai rendendo juros sobre o capital que o associado tem. Isso incentiva o crescimento sustentável da cooperativa.

– Todos os associados do Sicoob recebem de volta os juros sobre o capital?

Para se tornar associado do Sicoob, é preciso abrir uma conta capital com pelo menos R$ 1. A partir disso, o associado já tem direito a receber os juros sobre o capital da sua conta social. Isso faz parte da natureza cooperativa.

– Todos os associados recebem o mesmo valor?

O valor a receber varia de acordo com o valor investido na conta capital de cada um, mas o percentual do cálculo para remuneração do capital social é o mesmo para todos os cooperados e está previsto em legislação. Quanto mais o associado investe na cooperativa, mais forte ela ficará e maior será o retorno recebido com a remuneração sobre o seu capital.

– Quanto o Sicoob devolve aos associados de juros ao capital?

A legislação vigente estabelece que a remuneração pode ser até 100% da média da taxa Selic do ano, que é a taxa básica de juros da economia. Com base nessa média, é pago 100% do valor investido na conta capital do associado. Desse valor, 80% volta para a conta capital, para continuar rendendo, e 20% é creditado na conta corrente, para uso imediato.

– Juros sobre o capital e sobras são a mesma coisa?

Juros sobre o capital diz respeito ao valor que cada membro da cooperativa investiu em sua conta capital e que vai retornar, em porcentagem maior para a própria conta capital do associado e em menor porcentagem para a conta corrente. Já as sobras são o resultado final da cooperativa, que, após pagar os seus custos e despesas, distribui este valor entre os associados, com base em suas movimentações financeiras do ano.