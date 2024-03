ATENÇÃO!! INMET alerta para grande perigo de chuvas no Espírito Santo

De acordo com a renovação do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – existem três alertas de chuvas para o estado do Espírito Santo. Entre eles o de alerta vermelho, que indica grande perigo de chuvas intensas para 35 municípios da região sul. Ele é válido até às 23h59min de domingo (24).

Existem grandes riscos de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos.

O segundo é o alerta na cor laranja, que indica perigo para chuvas intensas em 69 cidades. Com risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

E o alerta de cor amarela indica perigo potencial para chuvas intensas em 17 municípios da região norte do estado.

Confira os alertas

ALERTA VERMELHO

1- Afonso Cláudio

2- Alegre

3- Alfredo Chaves

4- Anchieta

5- Apiacá

6- Atílio Vivacqua

7- Bom Jesus do Norte

8- Brejetuba

9- Cachoeiro de Itapemirim

10- Castelo

11- Conceição do Castelo

12- Divino de São Lourenço

13- Domingos Martins

14- Dores do Rio Preto

15- Guaçuí

16- Guarapari

17- Ibatiba

18- Ibitirama

19- Iconha

20- Irupi

21- Itapemirim

22- Iúna

23- Jerônimo Monteiro

24- Marataízes

25- Marechal Floriano

26- Mimoso do Sul

27- Muniz Freire

28- Muqui

29- Piúma

30- Presidente Kennedy

31- Rio Novo do Sul

32- São José do Calçado

33- Vargem Alta

34- Venda Nova do Imigrante

35- Viana

ALERTA LARANJA

1- Afonso Cláudio

2- Água Doce do Norte

3- Águia Branca

4- Alegre

5- Alfredo Chaves

6- Alto Rio Novo

7- Anchieta

8- Apiacá

9- Aracruz

10- Atílio Vivacqua

11- Baixo Guandu

12- Barra de São Francisco

13- Bom Jesus do Norte

14- Brejetuba

15- Cachoeiro de Itapemirim

16- Cariacica

17- Castelo

18- Colatina

19- Conceição do Castelo

20- Divino de São Lourenço

21- Domingos Martins

22- Dores do Rio Preto

23- Ecoporanga

24- Fundão

25- Governador Lindenberg

26- Guaçuí

27- Guarapari

28- Ibatiba

29- Ibiraçu

30- Ibitirama

31- Iconha

32- Irupi

33- Itaguaçu

34- Itapemirim

35- Itarana

36- Iúna

37- Jerônimo Monteiro

38- João Neiva

39- Laranja da Terra

40- Linhares

41- Mantenópolis

42- Marataízes

43- Marechal Floriano

44- Marilândia

45- Mimoso do Sul

46- Muniz Freire

47- Muqui

48- Nova Venécia

49- Pancas

50- Piúma

51- Presidente Kennedy

52- Rio Bananal

53- Rio Novo do Sul

54- Santa Leopoldina

55- Santa Maria de Jetibá

56- Santa Teresa

57- São Domingos do Norte

58- São Gabriel da Palha

59- São José do Calçado

60- São Roque do Canaã

61- Serra

62- Sooretama

63- Vargem Alta

64- Venda Nova do Imigrante

65- Viana

66- Vila Pavão

67- Vila Valério

68- Vila Velha

69- Vitória

ALERTA AMARELO

1- Barra de São Francisco

2- Boa Esperança

3- Conceição da Barra

4- Ecoporanga

5- Jaguaré

6- Linhares

7- Montanha

8- Mucurici

9- Nova Venécia

10- Pedro Canário

11- Pinheiros

12- Ponto Belo

13- São Gabriel da Palha

14- São Mateus

15- Sooretama

16- Vila Pavão

17- Vila Valério

fonte Folha Vitória